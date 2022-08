Neonata abbandonata in auto: i genitori avevano pranzato al bar della ragazza che l’ha salvata Mamma e papà sono stati ufficialmente denunciati per abbandono di minore. La piccola è stata anche trovata positiva alla cocaina. La ricostruzione dei carabinieri.

A cura di Enrico Tata

Il comando provinciale dei carabinieri di Latina e la procura del capoluogo pontino hanno ricostruito nel dettaglio la vicenda della bimba di appena due mesi abbandonata in auto dai genitori. Mamma e papà sono stati ufficialmente denunciati per abbandono di minore e nei loro confronti "è stato emesso, a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma, un decreto di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale".

La commessa lavora nel bar dove i genitori avevano pranzato

Stando a quanto ricostruiscono gli inquirenti "la neonata era stato soccorsa su richiesta di una cittadina che l'aveva nota all'interno della vettura, da sola. Secondo quanto è stato ricostruito, la piccola sarebbe rimasta chiusa in auto per circa 30 minuti a causa di una discussione tra i genitori". Il suo pianto disperato ha attirato l'attenzione di una commessa del bar dove poco prima i genitori della piccola avevano pranzato. Questi ultimi, "pur non essendosi mai allontanati dai pressi dell'autovettura", si legge nella nota, non si erano preoccupati delle condizioni della bimba. L'intervento della ragazza ha salvato probabilmente la vita alla figlia della coppia. "La bambina, vigile e reattiva, è stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina e ricoverata presso il reparto di pediatria a causa dell'esposizione prolungata al sole".

La piccola è risultata positiva alla cocaina

Le analisi, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi e come confermano i carabinieri, hanno evidenziato una positività alla cocaina. Questo è il motivo per cui la piccola "è stata sottoposta a monitoraggio clinico, seppur si trovi in buone condizioni generali, tanto da permettere la dimissione dall'ospedale".