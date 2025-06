Elicotteri caduti e auto abbandonate: come mai l’Eur sembra una zona di guerra Le riprese si sono tenute in piazza Kennedy, nel quartiere Eur di Roma. Tra edifici abbandonati e finti aerei precipitati la zona est della Capitale diventa la location per il film post apocalittico “The Dog Stars” del regista Ridley Scott. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le riprese all’Eur del film "The Dog Stars"

Auto sfasciate, palazzi abbandonati ed elicotteri schiantati. È il finto scenario apocalittico che è stata allestito all'Eur, zona sud di Roma. Si tratta del set messo a punto per la nuova pellicola hollywoodiana "The Dog Stars" diretta da Ridley Scott.

Il regista di record al botteghino per film tra cui Alien, Blade Runner e Il Gladiatore, ha scelto Roma come location per il suo nuovo film di fantascienza post apocalittico.

Roma post apocalittica per il nuovo film di Ridley Scott

La pellicola è prodotta dalla 20th Century Fox che ha investito circa cento milioni di dollari per il film post apocalittico ambientato in un mondo decimato da un'epidemia globale. I cittadini del quartiere sud di Roma si sono svegliati domenica 22 giugno in uno scenario di devastazione temporanea e circoscritta alla zona di piazza Kennedy, davanti al Palazzo dei Congressi.

L'Eur non è l'unica zona di Roma a essere stata usata come set. Alcune settimane fa è stata l‘area di Casal Bernocchi a diventare teatro di alcune scene apocalittiche. Anche in questo caso la frazione del Municipio X di Roma è stata allestita in uno scenario post apocalittico con camion ribaltati, edifici fatiscenti e strade desolate per simulare un mondo devastato.

"The Dog Stars", la trama della pellicola hollywoodiana

Il film è un adattamento del romanzo omonimo di Peter Heller scritto nel 2012 e pubblicato in Italia l'anno successivo. In "The Dog Stars" il protagonista è un ex pilota che, dopo aver rintracciato un segnale radio, insieme al suo cane e ad un altro sopravvissuto intraprendono un viaggio in un mondo decimato da un'epidemia globale alla ricerca di altri superstiti scampati al virus letale.

A interpretare il protagonista è Jacob Elordi, ma nel cast stellare ci sono anche Margaret Qualley, Josh Brloin e Guy Pearce. Celebrità che sono stata avvistate nei pressi del set romano tra una pausa e l'altra dalle riprese.