Nemi, due cagnolini cadono in un dirupo: salvi grazie ai vigili del fuoco Due cagnolini sono caduti in un dirupo durante una passeggiata domenicale nel bosco di Nemi con le loro padroncine. A salvarli, i vigili del fuoco.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 11 dicembre: durante una passeggiata domenicale insieme alle loro padroncine, due cagnolini sono caduti in un dirupo. È accaduto all'interno del bosco che sovrasta le rive più a nord del lago di Nemi, sui Castelli Romani. Qui, a pochi passi dall'area archeologica del Tempio di Diana, il Santuario della dea Diana Aricina, risalente al II secolo a.C., durante una passeggiata nel bosco i due cagnolini sono caduti in un burrone.

L'intervento dei vigili del fuoco per salvare i cagnolini

Impossibile per le loro zampette risalire dal dirupo e per le loro padroncine portarli fuori: per salvarli sono stati allertati i vigili del fuoco che si sono immediatamente precipitati sul posto. Non appena giunta la segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio di oggi, la sala operativa ha subito mobilitato i vigili del fuoco della capitale che si sono messi in viaggio per raggiungere i Castelli Romani.

L'intervento dei pompieri: i cagnolini sono sani e salvi

Da Roma, la squadra 32/A dei pompieri si è immediatamente recata a Nemi per salvare i due animali caduti nel precipizio, supportata dai colleghi del nucleo SAF, Speleo Alpinistica Fluviale.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco si sono calati nel burrone alla ricerca dei due animali: per prima cosa hanno raggiunto i cagnolini e lì hanno provveduto a tranquillizzarli. Una volta rassicurati i cagnolini, i pompieri hanno iniziato le operazioni per riportarli in superficie. Entrambi i cagnolini sono subito risultati essere in buone condizioni di salute. Sono stati poi affidati nuovamente alle cure delle loro padroncine.