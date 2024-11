video suggerito

Nelle mense scolastiche di Roma arriva il pasto ‘green’, completamente vegetale Una volta al mese nelle mense delle scuole di Roma sarà servito un pasto completamente vegetale e bilanciato dal punto di vista nutrizionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un menu green per i bambini e le bambine delle scuole di Roma. Una volta al mese sarà servito un pasto completamente vegetale, bilanciato dal punto di vista nutrizionale e coerente con le Linee Guida per la Ristorazione Scolastica del Ministero della Salute, delle raccomandazioni dell'OMS e della Fao e i Criteri Ambientali Minimi (Cam).

L'iniziativa, approvata dalla giunta capitolina, è nata all'interno del Consiglio del Cibo e si inserisce negli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare l'Obiettivo 11 (rendere le città più sostenibili) e l'Obiettivo 12 (garantire modelli di produzione e consumo sostenibili), con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e gas climalteranti.

Stando a quanto si apprende, la sperimentazione prevede anche una campagna di sensibilizzazione e informazione degli studenti e delle studentesse, delle famiglie e del personale scolastico.

Leggi anche Novità per il Giubileo a Roma: i buoni pasto per i pellegrini da spendere al ristorante

Ha spiegato l'assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli: "Ogni pasto servito nelle nostre mense è a pieno titolo un momento fondamentale che appartiene al percorso educativo non solo perché concorre alla formazione di cultura alimentare sana, ma perché agisce anche sull'educazione alla sostenibilità ambientale. Altri esempi molto virtuosi sono stati sperimentati in giro per l'Italia e Roma, che conta 154 mila pasti al giorno, 30 milioni in un anno, e 643 cucine scolastiche, può fare la sua parte e anche di più per contribuire a una educazione che fa bene all'ambiente".

Il menù green nelle scuole, ha aggiunto l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, "è un'iniziativa di grande importanza per diffondere anche tra i più piccoli i principi di un'alimentazione sana ed equilibrata e sulle ricadute positive che la sostenibilità delle produzioni alimentari ha nel contrasto alle emissioni inquinanti e al depauperamento delle risorse naturali. Questa iniziativa è pienamente coerente con le politiche che Roma vuole adottare attraverso il lavoro del Consiglio del Cibo".