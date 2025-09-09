Nella classifica 50 Top Pizza 2025 tre pizzerie romane tra le migliori del mondo

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Tre pizzerie romane sono state inserite nella classifica 50 Top Pizza 2025 dedicata alle migliori proposte in tutto il mondo. Ecco quali sono.

Tre pizzerie romane brillano nella classifica 50 Top Pizza 2025 dedicata alle migliori proposte in tutto il mondo. Sorprende che tra le prime 5 pizzerie in classifica ci sia soltanto una pizzeria di Napoli e si tratta di ‘Diego Vitagliano', al quarto posto a parimerito con Confine di Milano. Il primo posto, tuttavia, resta in Campania, con la pluripremiata ‘I Masanielli' di Francesco Martucci a Caserta. In coabitazione c'è nientemeno che un indirizzo di New York, ‘Una Pizza Napoletana'. Seguono una pizzeria di Tokyo e una pizzeria a San Paolo del Brasile. Al quinto posto una pizzeria londinese.

Le 3 pizzerie romane tra le migliori del mondo

Veniamo alle ‘romane'. La prima pizzeria romana in classifica è la famosa Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, inserita al sesto posto in classifica, quarto posto assoluto tra le italiane. Al 33esimo posto c'è 180 Grammi Pizzeria Romana, nota per le sue pizze basse e croccanti, ‘alla romana' appunto. Segue al 34esimo posto il terzo indirizzo ‘romano', che in realtà si trova nel comune di Fiumicino: Clementina.

Tra le migliori 100 pizzerie del mondo menzionate anche Luca! a Frosinone, 84esimo posto, e Avenida Calò, a Roma, ottantottesimo posto.

50TopPizza è un'importante guida di settore curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Il verdetto sulle migliori pizze del mondo è stato annunciato ieri sera al Teatro Mercadante di Napoli, durante una seguitissima cerimonia di premiazione, presentata da Verónica Zumalacárregui.

Le migliori 10 pizzerie del mondo

1 I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Italia

1 Una Pizza Napoletana – New York, USA

2 The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

3 Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile

4 Confine – Milano, Italia

4 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

5 Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

6 Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

7 I Tigli– San Bonifacio, Italia

8 Baldoria – Madrid, Spagna

9 Pizzeria Sei – Los Angeles, USA

10 Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA