Nel Lazio 1,5 milioni di persone soffrono di disturbi mentali: proposta di legge per psicologi in ogni Asl La proposta di iniziativa popolare proposta dalla consigliera Sara Battisti ha bisogno di diecimila firme in sei mesi per poter approdare in Regione. L'obiettivo è garantire un supporto psicologico in ogni Asl del Lazio, gratuito e accessibile a tutti.

A cura di Enza Savarese

Una raccolta firme per garantire uno psicologo in ogni Asl del Lazio. Ne servono diecimila entro sei mesi per far approdare la legge di iniziativa popolare in consiglio. A proporla Sara Battisti, consigliera regionale dem, prima firmataria della proposta. L'obiettivo è garantire la salute mentale ai cittadini come "un diritto gratuito e accessibile a tutte e tutti", dichiara l'esponente del Pd nel dare il via alla raccolta firme.

Uno psicologo per ogni Asl del Lazio: la proposta per inserire la salute mentale nel sistema sanitario nazionale

L'intento è istituire un servizio di assistenza psicologica in ogni Asl del Lazio. Uno psicologo quindi per ogni quindicimila abitanti. L'iniziativa popolare è stata proposta dalla consigliera regionale del Pd Sara Battisti, che nella giornata di ieri 13 maggio ha ricevuto i documenti per avviare la raccolta firme. Ne servono in totale diecimila per poter far arrivare la proposta sul tavolo del consiglio regionale. Con la raccolta firme è iniziato però anche il conto alla rovescia. Infatti il totale delle firme dovrà essere raggiunto nei prossimi sei mesi per far si che la proposta venga presa in considerazione. "Ora comincia la vera sfida", ha detto infatti Battisti. L'obiettivo è quello di affiancare alle cure di base di ogni cittadino anche quelle per la propria salute mentale. "Vogliamo garantire prevenzione, presa in carico, orientamento e sostegno psicologico in modo strutturato, tempestivo e gratuito", spiega la consigliera dem.

Salvaguardare la salute mentale: la proposta di iniziativa popolare per intervenire sui dati drammatici

Sedici milioni di italiani soffrono di disturbi psicologici. di questi 1,5 milioni sono residenti nel Lazio. Numeri drammatici a cui la legge di iniziativa popolare cerca di dare una soluzione. "Vogliamo colmare un vuoto", dichiara Battisti. A poche ore dall'inizio della raccolta sono già molti i firmatari istituzionali tra cui Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico oppure anche il consigliere regionale di Europa Verdi Sinistra, Claudio Marotta. Nei prossimi giorni verranno indicati i punti di raccolta dove i cittadini potranno recarsi per sostenere l'iniziativa con la propria firma.