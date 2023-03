Nel giorno dell’anniversario delle Fosse Ardeatine, imbrattata sede Pd: “Nazisti – vax morte” Nella notte è stata imbrattata la saracinesca e il muro del circolo Pd Laurentino ‘Luigi Petroselli’, nel IX Municipio di Roma.

A cura di Enrico Tata

Nella notte è stata imbrattata la saracinesca e il muro del circolo Pd Laurentino ‘Luigi Petroselli', nel IX Municipio di Roma. Queste le scritte disegnate con vernice rossa: "Pd nazisti", "vax=morte", "Landini nazista" e "Cgil traditori del popolo". È stata immediatamente presentata una denuncia, ma gli autori del gesto non sono stati ancora individuati dalle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto tra l'altro proprio nel giorno del ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Nel pomeriggio le scritte sono state rimosse dagli iscritti del circolo. Scrive il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi: "Con la solidarietà e il sostegno del Pd Roma e del Pd Lazio i ragazzi e le ragazze del circolo PD Laurentino hanno cancellato le scritte offensive dalle serrande. Al loro odio risponderemo sempre con il nostro amore".

Queste invece le dichiarazioni della consigliera capitolina del Pd Giulia Tempesta: "Un altro assalto ad una sede di vita democratica, il circolo Pd del Laurentino "Luigi Petroselli", nel IX Municipio, stamattina si è svegliato con le serrande imbrattate da ignobili scritte. Questi atti sono diventati ormai quotidiani.Le condanne sono purtroppo deboli e non ci sono prese di posizione ferme e chiare.Noi continueremo a condannare queste becere manifestazioni di intolleranza e violenza, tanto più gravi perchè avvengono nel giorno in cui ricordiamo le vittime delle Fosse Ardeatine. Non ci intimidiscono gli autori che ormai si sentono liberi di agire, faremo di tutto perché nessuno si abitui a queste azioni. Piena solidarietà alle iscritte e iscritti, alla segreteria del Circolo Pd del Laurentino del IX municipio, attendiamo che i responsabili siano perseguiti dalle autorità competenti".