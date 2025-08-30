Nel 2026 a Roma 60 nuovi autovelox: i primi installati il 3 e 4 settembre, ecco dove

Il 3 e il 4 settembre saranno installati a Roma nuovi autovelox: i punti scelti – ma nel 2026 saranno molti di più – sono tre: sulla Tangenziale Est in via del Foro Italico, viale Isacco Newton e la via del Mare.

Immagine di repertorio

Autovelox strategici su tre nodi chiave della viabilità romana: lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, spiegando che ci sarà una prima fase iniziale che prevede la taratura dei dispositivi – tra il 3 e il 4 settembre – seguita poi da un pre – esercizio di trenta giorni, al termine del quale vi sarà l'attivazione definitiva.

Dove saranno installati i nuovi autovelox

"Tra il 3 e il 4 settembre sarà effettuata la taratura di autovelox fissi per il rilievo della velocità puntuale e un rilevatore di velocità media su tre nodi strategici della mobilità romana", ha dichiarato Patanè. "La prima coppia sarà installata sull'asse viario della Tangenziale Est, via del Foro Italico: il primo, in direzione San Giovanni, dopo 350 metri circa dalla rampa di immissione di viale della Moschea; il secondo, in direzione Stadio Olimpico, all'altezza di via della Foce dell'Aniene, 500 metri prima dell'asse viario di viale della Moschea. La seconda coppia sull'asse viario di viale Isacco Newton, in entrambe le direzioni di marcia, all'altezza dell'asse viario di vicolo di Papa Leone. I sistemi per il rilevamento della velocità media saranno posizionati sull'asse viario della via del Mare, in entrambe le direzioni di marcia, in prossimità di viale di Malafede ed in prossimita' dello svincolo per Acilia. Al termine di queste operazioni partirà il pre-esercizio di circa 30 giorni prima dell'attivazione definitiva del sistema di rilevamento automatico".

Nel 2026 60 nuovi autovelox

Nei primi mesi del 2026 è prevista l'installazione di sessanta nuovi autovelox, sia fissi sia mobili. In totale, l'investimento del Comune di Roma è di 1,4 milioni di euro, ed è già stato inserito nel bilancio comunale. I dispositivi non saranno piazzati a caso, ma nelle strade maggiormente interessate dagli incidenti, con l'obiettivo di spingere gli automobilisti a ridurre la velocità, e a diminuire così il numero dei sinistri. Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, che ha effettuato quasi due milioni di controlli stradali, gli illeciti sono diminuiti del 40%. In questo modo, si spera di diminuire ancora le infrazioni, soprattutto quelle che riguardano gli eccessi di velocità.