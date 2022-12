Nel 2024 a Roma arriva la Bingham Cup, la Coppa del Mondo LGBT+di rugby La Bingham Cup è un torneo internazionale di rugby a 15 aperto a squadre dilettantistiche e a giocatori di qualsiasi orientamento sessuale. Si terrà per la prima volta a Roma nel 2024.

A cura di Enrico Tata

La Bingham Cup è un torneo internazionale di rugby a 15 aperto a squadre dilettantistiche e a giocatori di qualsiasi orientamento sessuale. Per la prima volta, nel 2024 si terrà a Roma e si svolgerà dal 22 al 24 maggio con la partecipazione di rugbisti provenienti da tutto il mondo. L'organizzazione dell'evento è affidata al team di Libera Rugby, che ha presentato la candidatura con il sostegno di Roma Capitale, della Federazione Italiana Rugby (FIR) e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del Consiglio.

"È un importante traguardo per la comunità lgbtqia+ raggiunto anche grazie al prezioso supporto dell'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, che ringrazio. Sostenere le realtà lgbtqia+, che da anni svolgono un lavoro prezioso nella nostra città, è infatti uno degli obiettivi che l'Amministrazione Capitolina si è prefissata anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio Diritti LGBT+", ha dichiarato in una nota la coordinatrice dell'Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia.

"Libera Rugby è una delle tante realtà della comunità lgbtqia+ che attraverso lo sport veicola una cultura che parla di accoglienza e rispetto. La foto del bacio tra due rugbisti, sulla copertina di Sportweek del 2015, rimane impressa nella nostra memoria come simbolo di libertà e amore. Questa vittoria è quindi anche una grande occasione per continuare a diffondere questi valori", ha aggiunto.

Cos'è la Bingham Cup e chi era Mark Kendall Bingham

Il nome ufficiale della Bingham Cup è Mark Kendall Bingham Memorial Tournament. Il torneo deve il suo nome ed è dedicato a Mark Kendall Bingham, un imprenditore statunitense gay, ex rugbista, che perse la vita l'11 settembre del 2001. Si trovava sul volo United Airlines 93, uno dei quattro dirottati dai terroristi nel giorno del crollo delle torri gemelle a New York. Grazie alla rivolta dei passeggeri e al loro atto eroico, tuttavia, quell'aereo non si abbatté sull'obiettivo pianificato, Washington D.C., probabilmente la Casa Bianca o il Campidoglio, ma precipitò a Shanksville in Pennsylvania. Morirono tutti coloro che si trovavano a bordo, 44 persone. Bingham occupava un sedile della fila 35.

A San Francisco Bingham aveva fondato, insieme ad alcuni suoi amici, i San Francisco Fog, prima squadra statunitense aperta anche agli omosessuali. Dopo la sua morte, i compagni di squadra contribuirono a fondare la International Gay Rugby Associations and Boards (IGRAB), che promosse nel 2002 la prima "Coppa del Mondo Lgbt di rugby". La competizione assunse poi, per l'appunto, il nome di Bingham Cup e da allora si svolge ogni due anni in città di tutto il mondo, con le prime due edizioni che furono vinte proprio dai San Francisco Fog. Quella del 2024 sarà la Bingham Cup ospitata in Italia.