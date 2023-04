Natale di Roma 2023, il programma completo: tutti gli eventi di venerdì 21 aprile Venerdì 21 aprile si celebra il 2776esimo compleanno di Roma e come ogni anno sono numerosi gli incontri e le visite guidate dedicate a questa giornata: scopriamo quali.

A cura di Beatrice Tominic

Venerdì 21 aprile 2023 si celebrano i 2776 anni dalla fondazione di Roma: per l'occasione è previsto un calendario ricco di mostre, conferenze, incontri e visite guidate fino a domenica 23 aprile. Fra gli eventi da segnalare, due appuntamenti speciali: il termine del restauro della Fontana della dea Roma in Campidoglio e l'esposizione, per la prima volta, ai Musei Capitolini, di un reperto con la personificazione della città di Roma.

La giornata del 21 aprile si celebra il compleanno di Roma con una grande festa collettiva, con numerosi eventi in programma e appuntamenti speciali, a partire dall'accesso gratuito ai Musei civici di Roma Capitale e all'area archeologica del Circo Massimo per tutti i visitatori e le visitatrici, comprese le visite alle mostre in corso. Da non dimenticare, infine, il corteo storico nell'area del Circo Massimo con la tradizionale marcia in costume storico.

La Fontana della dea Roma e l'esposizione del reperto inedito

Ad aprire la programmazione per le celebrazioni dell'anniversario dalla fondazione di Roma è il sindaco Roberto Gualtieri che deporrà una corona di alloro all'Altare della Patria a cui seguirà la messa del Cardinale Angelo De Donatis nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.

Come anticipato, verrà esposto il vetro dorato con la personificazione della città di Roma all'interno della mostra VRBS ROMA, visitabile fino ale primo ottobre. Il reperto, datato intorno al IV secolo, in piena età imperiale, è stato rinvenuto durante gli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C a Porta Metronia. L'opera, riprodotta in foglia d'oro, rappresenta la città con elmo e lancia e si tratta di un unicum: non sono mai stati trovati reperti in vetro decorati con la stessa immagine. Proprio questa raffigurazione sarà utilizzata come effige per la tradizionale medaglia commemorativa, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, presentata lo stesso 21 aprile alle ore 10.30 nell’Aula di Giulio Cesare in Campidoglio.

Dopo la presentazione sarà restituita alla città la Fontana della dea Roma in Campidoglio, appena restaurata. L'intervento ha riguardato il basamento e la statua di epoca romana che si trovano alla base dello scalone di accesso alla sala consiliare, progettato da Michelangelo.

Le mostre gratuite a Roma il 21 aprile 2023

In occasione delle celebrazioni per il 2776esimo compleanno di Roma, il Sistema Musei di Roma Capitale ha previsto l'accesso gratuito sia alle collezioni permanenti che alle mostre temporanee per residenti e non.

Ai Musei Capitoli è in corso La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia, con nuove videoproiezioni immersive; il progetto multimediale Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare, sull'età repubblicana; L’eredità di Cesare e la conquista del tempo in cui si ripercorre la storia di Roma dalle origini fino agli albori dell’età imperiale e la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli.

I Musei Capitolini

Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline è invece la mostra, da poco ampliata con 16 opere, ospitata alla Centrale Montemartini.

Diverse le mostre presenti al Museo di Roma a Palazzo Braschi nel programma espositivo di arte italiana contemporanea Quotidiana: per la sezione Paesaggio, la mostra dei gemelli Carlo e Fabio Ingrassia; per la sezione Portfolio, il lavoro di Marta Naturale.

La Centrale di Montemartini

Tre mostre anche al Museo di Roma in Trastevere: Armando Trovajoli. Una leggenda in musica in cui viene presentata la carriera del maestro in occasione del decennale dalla sua scomparsa; La movida. Spagna 1980-1990 del fotografo e artista Miguel Trillo e I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940) che in 100 opere presenta la vita e la cultura romana fra la fine degli anni Venti e il 1940.

Continua la mostra di Pasolini pittore alla Galleria d’Arte Moderna, che ospita anche Visual Diary. Mostra di Liana Miuccio realizzata in collaborazione con Jhumpa Lahiri.

Si celebrano i cinquanta anni di attività dell’artista Primarosa Cesarini Sforza al Casino dei Principi di Villa Torlonia, mentre al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese è in corso Pericle Fazzini, lo scultore del vento e al Museo delle Mura per la mostra fotografica Bōchōtei. Vite all’ombra del muro. Enrico Graziani, sulla costruzione dei muri di protezione da tsunami in Giappone.

Per celebrare l'anniversario dalla fondazione di Roma, l'Azienda Speciale Palaexpo prevede il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico del MACRO in via Nizza dalle ore 20 alle ore 22, con ultimo ingresso alle ore 21.30 e l'ingresso gratuito alle mostre Retrofuturo. Appunti per una collezione; After The Light di Jochen Klein; Hervé Guibert, This and More, a cura di Antony Huberman; Rome is still falling di Robert Smithson; Tempus Fugit di Studio Temp; What why WET? di Leonard Koren; Beethoven Was a Lesbian di Pauline Oliveros.

Visite guidate ed incontri in occasione del compleanno di Roma

In occasione dell'anniversario della fondazione di Roma, sono molti le visite guidate e gli incontri organizzati per scoprire la città, fino alla giornata di domenica 23 aprile. Per tutte le visite e gli incontri, ricordiamo che è necessario prenotarsi allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00) perché alcuni eventi prevedono un numero chiuso.

Il Museo dell’Ara Pacis

Si inizia alle ore 10.30 al Museo dell'Ara Pacis con la passeggiata per grandi e piccoli La mia prima volta all’Ara Pacis; nel Parco di Castel Fusano alle ore 11 si continua con la visita Sul lido di Enea presso la cosiddetta Villa di Plinio; alle 11.30 il Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina apre le sue porte per la visita guidata L'antichità di Roma e la Repubblica Romana del 1849 e alle 12 al Museo di Roma in Trastevere per Un menù “Romanista”, sulle ricette della tradizione romana con gli studenti dell’istituto alberghiero Vincenzo Gioberti.

La mattinata si chiude alle 12 nell'Area archeologica dei Fori Imperiali con I Fori in epoca imperiale per la prima parte dedicata alle spiegazioni sul sito archeologico. La seconda, I Fori dal Medioevo a oggi, inizia poco dopo, alle ore 15.

L’area archeologica dei Fori Romani.

Alla stessa ora altre visite sono previste al Museo della Scuola Romana di Villa Torlonia e alla Centrale Montemartini per la mostra Colori dei Romani, entrambe disponibili anche con la traduzione nella Lingua dei segni italiana – LIS.

Alle 15.15 al Sepolcro degli Scipioni (via di Porta San Sebastiano 9) è prevista la visita Gli Scipioni e l’Appia: unità d’intenti politici e culturali; alle 16 quella al Museo Napoleonico per Roma: una questione di famiglia, viaggio visivo e narrativo e, alla stessa ora, Il mestiere dell’artista. Tecniche, materiali, storie, appuntamento dedicato ai più piccini (dai 6 ai 10 anni) alla Galleria d'Arte Moderna.

L'ora dopo, alle 17, la Casa Museo Alberto Moravia ospita Lo sguardo sulla città: Contro Roma 1975- Contro Roma 2018.

Le visite guidate continuano anche sabato 22 e domenica 23 aprile alla Villa di Massenzio con Ab Urbe condita che ripercorre la vita pubblica e privata in età romana nei suoi molteplici aspetti.

Gli appuntamenti al Teatro dell'Opera e al Mattatoio

Oltre al sistema museale, anche altre istituzioni culturali capitoline prendono parte alle celebrazioni del Natale di Roma. Visitatori e visitatrici potranno scoprire la storia del Teatro dell'Opera all'interno degli ambienti del Lirico capitolino, edificato nel 1880 da Domenico Costanzi con due appuntamenti gratuiti (da prenotare con un'email a promozione.pubblico@operaroma.it ): il primo turno è previsto alle ore 12, il secondo alle 14.30.

Gli appuntamenti continuano al Mattatoio, dove l’Azienda Speciale Palaexpo ospita alle ore 16 l'incontro Agro romano e infrastrutture – transumanze, acquedotti e rotaie lungo la direttrice della via Latina dove verrà trattato il ruolo dello spazio extraurbano nel sinecismo fondativo di Roma.

Dalla pagina Facebook "Gruppo storico romano"

Tutti gli altri eventi per l'anniversario della fondazione di Roma

Gli eventi per celebrare questo anniversario, però, non sono finite. Alle 17.30 del 21 aprile il Teatro di Roma – Teatro Nazionale propone al Teatro India A Roma nu je frega, mise en éspace con le poesie e i racconti più rappresentativi della raccolta “Metroromantici” dei Poeti der Trullo. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Come anticipato in apertura, dal 20 al 23 aprile dalle 9 alle 21 sarà allestito il Castrum imperiale e repubblicano al Circo Massimo, dove il Gruppo Storico Romano (foto in alto) celebra questa ricorrenza con un programma di rappresentazioni di antichi riti e feste, spettacoli di gladiatori e rievocazioni storiche. A conclusione di questi quattro giorni, alle 11 della domenica 23 aprile, sfilerà il corteo storico con 2.500 rievocatori in costume.