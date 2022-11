Nasconde un milione di dosi di hashish nella cantina della nonna, sui panetti i personaggi di Dragon Ball Il protagonista di questa storia è un ragazzo romano di 29 anni, la cui attività criminale è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina.

A cura di Enrico Tata

Ottantasette chili di hashish nascosti nella cantina della nonna. Sui panetti le immagini di un personaggio di Dragon Ball. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio e adesso di trova in carcere in attesa di giudizio dopo la convalida dell'arresto. Il protagonista di questa storia è un ragazzo romano di 29 anni, la cui attività è stata scoperta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Casilina. I militari stavano svolgendo un servizio antidroga in borghese quando, in via di Torre Maura, hanno visto un'automobile ferma con il conducente che parlava con un altro uomo.

Il controllo nella cantina della nonna del 29enne: all'interno 87 chili di hashish

La macchina è risultata noleggiata da un'agenzia di Roma e per questo i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo: sotto il sedile del conducente c'era una bustina con 15 grammi di hashish dentro e quindi è stata disposta una perquisizione all'appartamento del ragazzo. In camera da letto sono stati trovati 50 grammi di hashish, ma la scoperta più sorprendente è stata fatta nella cantina di proprietà della nonna del giovane (che però, precisiamo, era utilizzata soltanto da lui). Ebbene, all'interno c'erano quasi 87 chili di sostanza stupefacente suddivisa in panetti in gran parte ancora sigillati da circa un chilo l'uno. Su alcuni c'era la sigla ‘Inter', con un'immagine di un personaggio di Dragon Ball, e su altri la scritta ‘Red Magic'. Da questa quantità di droga, hanno stabilito i carabinieri, si sarebbero potute vendere tantissime dosi, ben un milione. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire i contatti del ragazzo con i gruppi criminali che gestiscono la piazza di spaccio nel quartiere.