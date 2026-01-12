Nasconde un arsenale di armi ed esplosivi in un appartamento: pistole, bombe carta e tritolo. Indagini in corso

Volanti della polizia (Immagine di repertorio)

Armi da fuoco anche clandestine, ordigni esplosivi, bombe carta, tritolo. Questo è quanto rinvenuto dagli agenti della Polizia di Stato di Latina nell'ambito delle attività info-investigative per il contrasto della detenzione di armi ed esplosivi nel territorio pontino. Nel corso dei controlli sono state eseguite numerose perquisizioni in diversi appartamenti, fra cui uno a Latina Scalo e un altro a San Felice Circeo.

Perquisizioni a Latina Scalo: esami balistici su una pistola

Secondo le verifiche eseguite dagli agenti della polizia di Stato, fra gli ordigni esplosivi è stato rinvenuto un manufatto artigianale contenente oltre 250 grammi di tritolo. In particolare, dopo dei controlli all'interno di un appartamento, i poliziotti hanno ritrovato in particolare la replica di una pistola che, secondo le prime informazioni emerse, potrebbe essere stata modificata per sparare. Nel corso di ulteriori verifiche saranno svolti esami balistici sull'arma.

Ritrovato arsenale in casa: a San Felice Circeo artificieri fanno esplodere un ordigno

Gli accertamenti sono andati avanti anche in altri territori della provincia pontina. A San Felice Circeo, ad esempio, è stato scoperto un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi. In particolare sono state rinvenute sette pistole di cui quattro semiautomatiche e tre revolver; un silenziatore; tre bombe carta di fattura artigianale di cui due del peso di oltre 1 kg ed una del peso di circa duecento grammi, a cui si aggiunge un ordigno artigianale che conteneva circa 250 grammi di tritolo.

Quest'ultimo ordigno, vista la sua pericolosità, è stato fatto brillare dagli artificieri della Polizia di Stato della Questura di Roma in una cava situata vicina al luogo del ritrovamento. Restano aperte e in corso le indagini per cercare di attribuire la paternità delle armi e degli esplosivi: secondo le prime informazioni emerse sul caso, i proprietari dell'immobile sarebbero estranei ai fatti.