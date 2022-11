Nasconde arsenale in casa dell’anziano a cui fa da badante al centro di Roma: arrestato Pensava di non essere scoperto a nascondere 4 pistole e munizioni che possedeva illegalmente nella casa dell’anziano a cui faceva da badante al centro di Roma. I carabinieri le hanno trovate e lo hanno arrestato.

A cura di Alessia Rabbai

Le pistole e munizioni sequestrate dai carabinieri

Nascondeva quattro pistole e diverse munizioni nell'abitazione al centro di Roma dell'anziano che doveva accudire, convinto che fosse un luogo sicuro, dove nessuno le avrebbe scoperte. I carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un uomo di cinquantasei anni originario delle Filippine, gravemente indiziato del reato di detenzione abusiva di armi da sparo. Un nascondiglio perfetto per ospitare il suo arsenale, nessuno avrebbe mai sospettato di lui, che si prendeva cura di un anziano. Così l'uomo ha pensato bene di portare pistole e munizioni nella casa del proprietario, ma i militari lo hanno rintracciato e scoperto.

I carabinieri hanno trovato le pistole e arrestato il badante

Sono riusciti a risalire al cinquantaseienne attraverso le indagini, insospettiti hanno perquisito l'abitazione. I militari hanno bussato alla porta dell'appartamento e sono entrati, cercando nelle stanze che utilizzava. L'uomo, che in quel momento era in casa, si è subito agitato. I carabinieri in breve tempo rovistando tra le sue cose hanno trovato le pistole e le munizioni, che possedeva illegalmente, senza averle denunciate. Alla richiesta dei militari su dove le avesse prese e come se le fosse procurate non ha risposto.

Indagini dei Ris sulle pistole per scoprirne la provenienza

Tutte le armi e munizioni nascoste nell'abitazione sono state sequestrate, il cinquantaseienne è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Rebibbia, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del processo. Le indagini proseguono sulle armi, i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche faranno degli accertamenti, per capire se siano state usate in passato per compiere rapine oppure omicidi.