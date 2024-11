video suggerito

Musei gratis domenica 3 e lunedì 4 novembre 2024: quali visitare e che mostre vedere Musei e siti archeologici aperti e gratis domenica 3 e lunedì 4 novembre 2024 per la prima domenica del mese e la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Ecco quali visitare a Roma e dintorni.

A cura di Beatrice Tominic

Museo della Centrale di Montemartini

Un inizio novembre all'insegna della cultura quest'anno con l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici a Roma domenica 3 novembre, per l'iniziativa comunale della prima domenica del mese e per lunedì 4, in occasione della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Due giorni da dedicare alle mostre che ancora non si era avuto modo di vedere e ai musei che ancora dobbiamo visitare. Dai palazzi del centro, ai musei di periferia, fino a quelli ospitati nelle ville: due giornate per staccare dalla quotidianità scoprendo qualcosa di nuovo.

Tutti i musei aperti il 3 novembre 2024 per la prima domenica del mese

Come ogni domenica, ad aprire le porte gratuitamente ai cittadini sono i musei civici.

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini (nella foto in apertura);

Museo di Roma;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Serra Moresca di Villa Torlonia (in foto);

Villa di Massenzio.

Le mostre ospitate nei musei civici

Numerose anche le mostre ospitate nei musei civici in questo periodo. Attenzione, però. Non sempre è possibile visitarle gratuitamente: in alcuni casi, infatti, è richiesto comunque il pagamento per visitare le esposizioni.

Dalla mostra fotografica Roma Chilometro Zero ospitata al Museo di Roma in Trastevere, con i racconti visivi della capitale a quella pittorica Estetica della deformazione. Protagonisti dell'Espressionismo Italiano con un percorso fra i massimi esponenti della corrente in Italia fra gli anni Trenta e Cinquanta, dalla Scuola Romana al gruppo Corrente. E, ancora, LAUDATO SIE! Natura e scienza. L’eredità culturale di frate Francesco con 93 opere arrivate direttamente da Assisi e ospitare al Museo di Roma, Palazzo Braschi, a pochi passi da piazza Navona: queste sono soltanto alcune delle opzioni aperte in questa giornata all'insegna della cultura.

La Serra Moresca è nascosta dentro Villa Torlonia ed è uno dei musei civici di Roma.

Musei aperti lunedì 4 novembre 2024: cosa visitare

La lista dei musei e dei siti archeologici che aprono le loro porte gratuitamente lunedì 4 novembre è molto lunga: si tratta di quelli gestiti dal ministero della Cultura aperti e gratuiti in occasione della Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, come stabilito dallo stesso ministero nel 2022. Ecco la lista dei siti che si possono visitare gratuitamente in questa giornata:

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali;

Colosseo e Foro Romano e Palatino;

Area archeologica di Ostia antica, Castello di Giulio II, Porti Imperiali di Claudio e di Traiano, Museo delle Navi e la Necropoli di Porto;

Nell'area archeologica dell'Appia Antica: Mausoleo di Cecilia Metella e Castrum Caetani, Chiesa di San Nicola, Complesso di Capo di Bove, Villa dei Quintili – Santa Maria Nova, Parco delle Tombe della via Latina, Antiquarium di Lucrezia Romana;

Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Altemps;

Galleria Corsini;

Palazzo Barberini;

Galleria Spada;

Galleria Borghese;

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

Terme di Caracalla;

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

VIVE, Vittoriano e Giardino Grande di Palazzo Venezia, Terrazza Panoramica del Vittoriano, Museo Centrale del Risorgimento e al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia;

Museo Nazionale degli strumenti Musicali;

MUCIV – Museo delle Civiltà;

Pantheon;

Museo Ebraico di Roma;

Villa Adriana;

Villa d'Este;

Santuraio Ercole Vincitore.

Villa D'Este a Tivoli