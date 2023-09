Musei gratis a Roma oggi 3 settembre: siti archeologici e mostre da visitare per la Domenica al Museo Un’altra domenica al museo sta per iniziare oggi, domenica 3 settembre 2023: musei e siti archeologici civici e statali aprono le loro porte al pubblico gratuitamente. Scopriamo quali sono e quali mostre sono visitabili oggi.

A cura di Beatrice Tominic

L’Arco di Malborghetto, foto di Fabio Caricchia.

Nuovo mese, nuovo appuntamento con i musei gratuiti della capitale. Il consueto incontro si rinnova anche questo mese, domenica 3 settembre: musei civici e statali permettono a turisti e residenti l'ingresso gratuito nei musei e nei siti archeologici dell capitale, ma anche delle cittadine limitrofe e di tutto il Lazio. Un'occasione unica per visitare tutti i centri storici, artistici e culturali che non abbiamo avuto ancora visto.

I musei civici gratis a Roma il 3 settembre per la Domenica al Museo

Come ogni mese, i musei aperti per l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito sono quelli civici e quelli statali. In particolare, nella capitale, i cosiddetti Musei in Comune sono caratterizzati dal colore bordeaux utilizzando per le insegne.

Musei Capitolini,

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali,

Museo dell’Ara Pacis,

Centrale Montemartini,

Museo di Roma,

Museo di Roma in Trastevere,

Galleria d’Arte Moderna,

Musei di Villa Torlonia,

Serra Moresca di Villa Torlonia,

Museo Civico di Zoologia,

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco,

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese,

Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Museo delle Mura,

Villa di Massenzio.

Come nei mesi precedenti, però, la Circo Maximo Experience, la visita in realtà aumentata e virtuale del Circo Massimo, resta visitabile, ma pagando il biglietto ordinario.

Le mostre da visitare gratis oggi a Roma

Oltre alle collezioni permanenti, molti musei aprono gratuitamente le loro porte anche alle mostre temporanee. È il caso, ad esempio, di quelle ospitate ai Musei Capitolini dove sono visitabili gratis la mostra Nuova Luce da Pompei a Roma; VRBS ROMA; La Roma della Repubblica, secondo capitolo (dopo la mostra La Roma dei Re del 2018) del ciclo Il Racconto dell’Archeologia e il progetto espositivo multimediale Cursus honorum. Il governo di Roma prima di Cesare.

I Mercati di Traiano

Gratuita anche la mostra ospitata ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia, dove sono esposte due teste-ritratto marmoree di Augusto. Sculture di marmo esposte anche al Museo di Roma a Palazzo Braschi con Vis-à-vis. Tenerani Spina, realizzate da Pietro Tenerani e Luigi Spina.

Alla Centrale Montemartini continua la mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni Capitoline, mentre alla Galleria d’Arte Moderna l’installazione Tellurica di Pino Genovese e Alberto Timossi con due opere ambientali che mettono in dialogo le materie utilizzate dai due artisti sullo spazio architettonico tardo-cinquecentesco del museo.

Continuano anche le mostre fotografiche del Museo di Roma in Trastevere con quella dedicata a Philippe Halsman; quella di Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992) e l'ultima, composta anche di dipinti, grafiche e documenti, Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente (1929 – 1940).

Volge al termine proprio in questi giorni, ospitata al Museo dell’Ara Pacis, la mostra Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma, mentre al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese continua Ritratte. Donne di arte e di scienza, mostra fotografica dedicata a donne italiane protagoniste nella scienza e nella cultura negli scatti di Gerald Bruneau.

Ospitata al Museo delle Mura Un’altra Moda – Sfumature e significati di Ray Morrison. A Villa Torlonia bis di mostre con quella dell'artista romana Primarosa Cesarini Sforza. La materia e il perimetro e, nella Casina delle Civette, Erratico – 30 artisti italiani per un taccuino naturalistico.

La Serra Moresca è nascosta dentro Villa Torlonia ed è uno dei musei civici di Roma.

Tutti i musei statali gratis domenica 3 settembre a Roma

L'appuntamento della Domenica al Museo non si esaurisce nei musei civici della capitale, ma continua anche nei siti archeologici statali. In particolare oggi sono sono aperti gratuitamente straordinarie opere gestite dal ministero dei Beni Culturali e dalla soprintendenza. Per ulteriori beni visitabili gratuitamente oggi anche nelle altre province del Lazio, è possibile visitare il sito del ministero.