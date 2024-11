Muore investito da un treno sulla Roma Pescara: circolazione sospesa fra Prenestina e Lunghezza

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Terribile incidente a Roma, fra le stazioni di Prenestina e Lunghezza dove un uomo è stato investito dal treno ed è morto. Non è ancora ben chiaro cosa sia accaduto. L'allarme è scattato nella tarda mattina della giornata di oggi, sabato 2 novembre 2024, verso le 11.25 a Palmiro Togliatti., lungo la linea del treno che collega Roma a Pescara.

Tragedia sui binari: treno investe un uomo a Roma

Ad investire l'uomo, un treno che era diretto ad Avezzano con un paio di centinaia di persone a bordo. Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti dell'autorità giudiziaria che hanno iniziato i rilievi. Non è ancora chiaro cosa sia successo sui binari questa mattina: non si sa se si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario. Ciò che è certo è che a morire sulle rotaie è stato un uomo di una settantina di anni.

Tratta sospesa fra Lunghezza e Roma Prenestina

Come si legge sul sito di Trenitalia, dopo il terribile incidente, per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, è stata sospesa la circolazione fra la stazione di Lunghezza e quella di Roma Prenestina, che attraversano il quadrante est della capitale. Non sono esclusi, inoltre, possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso dei treni che viaggiano sulla tratta ferroviaria Roma-Pescara.

Fatta eccezione per il treno diretto ad Avezzano, i disagi maggiori si registrano per i treni che viaggiano fra l'hinterland orientale di Roma e le stazioni di Tivoli, Velle dell'Aniene e Guidonia Moncelio: per il momento i treni coinvolti sono meno di una decina. Nel frattempo restano in corso le indagini da parte degli agenti della polizia Ferroviaria.