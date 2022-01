Morto in strada al gelo: è il quarto senza casa a perdere la vita questo inverno a Roma Muore un’altra persona a causa del freddo invernale nella capitale: a perdere la vita, questa volta è un clochard di 52 anni nel quartiere dell’Eur, a sud di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Il freddo colpisce ancora: muore un altro uomo nella città di Roma. È stato ritrovato il corpo di un altro clochard sotto al cavalcavia pedonale all'altezza dell'incrocio fra viale del Tintoretto e via Laurentina, in zona Tre Fontane, poco distante dal famoso parco di divertimenti Luneur. Sul luogo, dopo essere stati allertati da un passante che si è rivolto al Nue, Numero di emergenza Unico Europeo (112), si sono recati i carabinieri della stazione Eur. Una volta arrivate sul posto, le autorità sono riuscite ad identificare il cadavere: sembra che si tratti di un cittadino rumeno di 52 anni senza fissa dimora.

Per i rilievi del caso, inoltre, sono arrivati sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi del caso e il medico e il personale sanitario del 118 che, non avendo trovato sul corpo segni di violenza, hanno esposto come unica ipotesi l'ipotermia: il cadavere è stato trasportato nell'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.

A Roma si muore di freddo: i casi e la risposta delle istituzioni

Negli ultimi due mesi sono già almeno 4 le vittime che hanno perso la vita a causa del freddo nella capitale. L'ultima risale ad appena qualche giorno fa e si tratta di un uomo trovato senza vita al Parco del Torrione, sulla via Prenestina, in zona Pigneto: il ritrovamento è avvenuto la mattina del 10 gennaio, quando Roma si è risvegliata al gelo e, in alcuni punti, come sui Castelli Romani, ricoperta da un manto di neve. Altre due persone senza fissa dimora, invece, sono morti il mese scorso, a dicembre: uno è rimasto vittima del freddo all'interno della sua automobile, che era diventata la sua abitazione nel quartiere di Garbatella; l'altro, invece, è stato ritrovato nel suo giaciglio di fortuna in piazza dei Cinquecento.