Senzatetto trovato morto di freddo all’interno del Parco del Torrione La Polizia indaga sul ritrovamento del cadavere di un senzatetto all’interno del Parco del Torrione a Roma. L’ipotesi è che sia morto di freddo.

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto all'interno del Parco del Torrione in zona Prenestina. Il ritrovamento risale alla notte di lunedì 10 gennaio intorno alle ore 3.54 ed è avvenuto nell'area verde della periferia Est di Roma. La vittima probabilmente è un senzatetto trovato senza documenti, di cui al momento non sono note le generalità ed è in corso l'identificazione. Come appreso da Fanpage.it sul corpo sono state trovate ferite riconducibili allo stato di abbandono, ma dalle prime verifiche svolte sulla salma non sono emersi segni di violenza. A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato quella che sembrava essere la sagoma di un uomo in via Bartolomeo Colleoni e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Una volta giunto sul posto il personale sanitario non ha però potuto fare altro che accertarne il decesso.

L'ipotesi è che sia morto di freddo

Presenti sul luogo del ritrovamento del cadavere gli agenti del Commissariato Prenestino e della Scientifica, che hanno svolto i rilievi. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, risalire all'identità dell'uomo e alle cause del decesso sono in corso e si lavora a 360 gradi. L'ipotesi maggiormente accreditata al momento dagli inquirenti è che la morte sia sopraggiunta per il freddo, in quanto l'uomo dormiva in strada con le basse temperature registrate nella Capitale nelle scorse notti di gennaio. In tal caso si tratterebbe dunque dell'ennesima vittima del freddo. Oppure ad ucciderlo potrebbe essere stato un malore improvviso che lo ha colto senza lasciargli scampo.