Anziano trovato morto in auto alla Garbatella: non aveva una casa, viveva lì da giorni L’uomo è stato trovato morto da un passante nella sua auto in piazza Giovanni da Lucca alla Garbatella. Si tratta di un anziano di 78 anni.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 78 anni è stato trovato morto all'interno dell'auto nella quale viveva, alla Garbatella. A dare l'allarme è stato un passante, che ha visto il corpo senza vita dell'anziano nella macchina, in piazza Giovanni da Lucca. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per vedere se c'era qualcosa che si potesse fare, hanno visto che non aveva più battito. Aveva smesso di respirare da tempo, forse da qualche ora, e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sembra che l'uomo sia morto a causa di un malore, anche se non si esclude che pure le dure condizioni di vita e il freddo di questi giorni abbiano influito sulle cause del decesso. Sul posto, oltre i sanitari del 118, anche gli agenti del distretto Colombo e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. La salma del 78enne è stata messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Morto in auto alla Garbatella: forse deceduto per il freddo

E intanto, dietro la notizia di cronaca, il quartiere mormora. E c'è chi dice che non si è fatto abbastanza: sembra infatti che l'uomo vivesse in quell'auto da diverso tempo, e che fosse ben conosciuto nel quartiere della Garbatella. Eppure, fanno notare alcuni, forse era il caso che gli si desse una mano, soprattutto in vista dell'inverno. Ed è proprio l'arrivo del freddo che spaventa i senza fissa dimora, costretti a stare all'aperto, senza posti in cui ripararsi, in balia di temperature notturne che si avvicinano allo zero. Senza contare il maltempo, con le piogge e i temporali. Lo scorso anno sono molti i senza casa deceduti a causa del freddo, impossibilitati a rivolgersi a strutture visti i pochissimi posti a disposizione.