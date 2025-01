video suggerito

Mostra Dalì a Roma 2025, quando inizia: date, biglietti e opere al Museo Storico della Fanteria Al via la mostra di Salvador Dalì al Museo Storico della Fanteria di Roma, visitabile dal 25 gennaio al 27 luglio 2025: date e orari, quanto costano i biglietti online e in biglietteria e quali sono le 80 opere esposte. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'arazzo con il Grande Masturbatore.

Arriva a Roma la mostra di Salvador Dalì tra arte e mito organizzata al Museo Storico della Fanteria di Roma. Nel percorso espositivo si trovano oltre 80 opere del maestro del surrealismo dall'estro creativo inconfondibile.

Il pubblico viene accompagnato in mondi onirici e straordinari attraverso le opere esposte che arrivano da collezioni private provenienti dal Belgio e dall'Italia. Esse non rappresentano soltanto capolavori unici, ma anche percorsi nella profondità umana.

Dante purificato, Purgatorio.

Mostra Salvador Dalì a Roma 2025: date e orari

Come anticipato, l'inizio della mostra è previsto per sabato 25 gennaio, mentre il termine per domenica 27 luglio 2025. Non sono previsti giorni di chiusura della mostra che è visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 19,30 e anche il weekend. Il sabato e la domenica, però, l'orario è dalle ore 09,30 alle ore 20,30 e, come precisato nel prossimo paragrafo, il biglietto intero costa di più. Da ricordare, inoltre, che sia nei giorni feriali che nei festivi, l'ultimo ingresso è previsto necessariamente trenta minuti prima della chiusura.

Leggi anche Furto alla mostra di Ligabue al Museo della Fanteria: scomparsa una scultura

Quanto costano i biglietti per la mostra di Dalì a Roma e dove acquistarli

Per visitare la mostra dedicata a Salvador Dalì nella capitale è necessario acquistare un biglietto di ingresso. I prezzi variano a seconda del titolo di ingresso scelto o della fascia in cui si rientra.

Il biglietto intero costa 15 euro se si visita la mostra nei weekend e nei giorni festivi, altrimenti 13 euro; il biglietto ridotto (acquistabile soltanto in biglietteria e non online), invece, viene 10 euro, è disponibile tutti i giorni ed è riservato a giornalisti, universitari, con convenzioni come, ad esempio, quella di Atac. Lo stesso prezzo è riservato ai gruppi di oltre 10 persone mentre lo speciale Open Include con ingresso e salta fila viene 16 euro.

L'arazzo "The Bacchus'chariot".

La mostra è visitabile anche tramite 18App e bonus docente con biglietto acquistabile solo su ticketone 48 ore prima della visita; per le scuole il prezzo del biglietto è di 5 euro, mentre per bimbe e bimbi fino a 5 anni è gratuito.

Mostra di Dalì a Roma, le 80 opere esposte al Museo Storico della Fanteria

Mente, tecnica e immaginazione si fondono nel percorso espositivo di Salvador Dalì tra arte e mito, composto da circa 80 opere fra disegni, sculture, ceramiche, boccette di profumo, arazzi, incisioni a puntasecca, oggetti in vetro, gioielli, documenti, libri, fotografie e litografie alcune delle quali legate ai lavori di García Lorca e alla Divina Commedia.

Oltre alle opere di Dalì, sono presenti anche alcune realizzate da altri autori surrealisti, per ricostruire quello che è stato l'intero panorama della corrente in Europa. Fino al 23 febbraio, ad esempio, è visitabile sempre al Museo Storico della Fanteria anche la mostra su Joan Mirò, il Costruttore di Sogni.

"Si inizia dai primi anni della carriera e dall'incontro con figure che per lui sono state fondamentali, come il poeta Federico García Lorca, rappresentato in mostra da inediti disegni surrealisti, e il regista Luis Buñuel che hanno contribuito a plasmare l'artista", ha spiegato il curatore della mostra, Vincenzo Sanfo.

Il Museo Storico della Fanteria di Roma ospita la mostra di Salvador Dalì: come arrivarci

Il Museo Storico della Fanteria si trova a Roma, in piazza Santa Croce in Gerusalemme al civico 7. Arrivarci anche con i mezzi pubblici non è complicato. Sconsigliata la metropolitana: le fermate più vicine sono Manzoni e San Giovanni sulla linea A e Lodi sulla linea C, ma distano fra i 10 e 15 minuti.

Più vicini, invece, i punti di arrivo con i Tram 3L e 19L, con fermata in piazza di Porta Maggiore e quelli dei bus con fermata a La Spezia/Monza per quanto riguarda i bus 16 e 85 e quella in via di Santa Croce in Gerusalemme con il 649.