in foto: Oreste Casalini

Oreste Casalini, pittore e scultore, è morto ieri all'Idi di Roma, dov'era ricoverato per un tumore ai polmoni. A dare la notizia è stata la moglie Ekaterina Viktorovna Pugach-Domaevskaya, che nei mesi scorsi aveva anche lanciato una raccolta fondi per una terapia combinata molto costosa per il marito: "La prima parte della terapia (immunoterapia) è andata bene, la chemioterapia non è andata, inoltre la malattia ha iniziato a progredire molto rapidamente, non si poteva fare più nulla… Ieri mattina Oreste è deceduto: è morto mentre dormiva senza soffrire". I funerali si terranno martedì 21 luglio, alle ore 16, nella chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, Roma. Nato a Napoli nel 1962, Casalini ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Roma e ha cominciato ad esporre dal 1989. Ha realizzato mostre in tutto il mondo, a New York, a Napoli, a Dubai, a Tokyo, a Dublino, a Dresda e in altre città.

Le opere e gli ultimi disegni di Oreste Casalini

"La sua opera – si legge sul suo sito ufficiale- si colloca a pieno titolo nella migliore tradizione delle avanguardie artistiche che dagli anni trenta in poi hanno sempre saputo affiancare con esiti magistrali l’espressione architettonica con quella artistica. Essa rappresenta un “monumentale” raggiungimento di percorsi di ricerca segnati da una propensione naturale verso una pittura caratterizzata da veri e propri archetipi figurativi". In basso, nel post pubblicato dalla moglie, gli ultimi disegni realizzati in ospedale dall'artista.