Morto l’uomo investito ieri da un treno alla stazione di Fara Sabina: era seduto sui binari Per il 65enne, originario di Passo Corese, non c’è stato nulla da fare. È morto in ospedale al Gemelli dopo essere stato ricoverato in seguito all’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta l'uomo di sessantacinque anni investito ieri da un treno alla stazione di Fara Sabina, in provincia di Rieti. L'anziano è morto al policlinico Gemelli, dove era stato trasportato d'urgenza subito dopo l'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 27 dicembre. Arrivato all'ospedale già in condizioni disperate, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici hanno tentato di fare il possibile per salvargli la vita, ma è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto con il treno.

Secondo alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente, il 65enne era seduto sui binari quando è stato investito dal treno. Il convoglio Firenze – Roma che stava passando di lì in quel momento non si sarebbe dovuto fermare alla stazione di Fara Sabina. Il macchinista non è riuscito a frenare in tempo quando ha visto l'uomo, il treno andava troppo veloce e in questi casi arrestare il mezzo è praticamente impossibile.

Sul posto era intervenuto il personale medico del 118, che ha stabilizzato il 65enne, originario di Passo Corese, e lo ha trasportato poi d'urgenza in ospedale, sperando di riuscire a salvargli la vita. La circolazione dei treni ha subito inevitabili ritardi, con deviazioni sul percorso per il tempo necessario alla rimozione del corpo e ai rilievi delle forze dell'ordine. Come mai l'uomo fosse sui binari, non è chiaro.

Solo qualche giorno prima una ragazza è morta sempre alla stazione di Fara Sabina. Anche lei investita da un treno di passaggio, è morta praticamente sul colpo a causa dell'impatto con il treno. La giovane, di cui non è stata resa nota l'identità, aveva un'età compresa tra venticinque e trent'anni.