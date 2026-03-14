Morto in un incidente a Montesacro, oggi i funerali del 47enne Simone Palomba

Simone Palomba (foto da Facebook)

Si chiamava Simone Palomba, l'uomo di 47 anni morto in un incidente stradale tra via Bertelli e via De Marchi nel quartiere Montesacro a Roma lunedì 9 marzo 2026. Per chi lo conosceva o volesse porgere un ultimo saluto, i funerali del 47enne si tengono oggi sabato 14 marzo alle 11.30 nella chiesa di San Romano Martire, Largo Beltramelli 23, in zona Monti di Pietralata. Simone Palomba lascia una figlia piccola.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti del III Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto poco dopo l’incidente, l’uomo alla guida dell’auto, Palomba, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo. La macchina ha prima urtato tre auto parcheggiate lungo la strada e successivamente ha terminato la sua corsa andando a schiantarsi contro un muro. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore che avrebbe colpito il conducente mentre era al volante. Proprio questo improvviso problema di salute potrebbe avergli impedito di governare l’auto, facendolo uscire di strada e provocando l’impatto.

La scena ha scosso profondamente i residenti della zona. Alcune delle persone che abitano nelle vicinanze hanno assistito direttamente a quanto accaduto e sono rimaste molto turbate dall’incidente. Il momento più drammatico è arrivato quando è apparso chiaro che per il quarantasettenne non c’era ormai più nulla da fare e che l’uomo era già deceduto. Una tragedia che ha lasciato sgomento e amarezza tra chi si trovava sul posto, anche pensando ai familiari della vittima, che di lì a poco avrebbero ricevuto la terribile notizia della sua morte. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli in movimento: si è trattato infatti di un sinistro autonomo. Resta ora da chiarire se a provocare la morte sia stato il malore che avrebbe colpito l’uomo mentre guidava oppure le conseguenze dell’impatto prima con le auto in sosta e poi contro il muro.