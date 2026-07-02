Morto Gianfranco Izzo, ex procuratore della Repubblica: seguì le prime fasi dell’omicidio di Serena Mollicone

L’ex procuratore della Repubblica Gianfranco Izzo è morto. Alla guida delle procure di Cassino e Nocera Inferiore, si è occupato del caso di Serena Mollicone.

Gianfranco Izzo

Gianfranco Izzo ha seguito l'inchiesta sull'omicidio di Serena Mollicone. L'ex procuratore della Repubblica è morto a Napoli nelle scorse ore. Il magistrato di lungo corso, tra gli altri casi si è occupato anche della diciottenne di Arce, scomparsa il primo giugno del 2001 e trovata morta due giorni dopo nel bosco in località Fonte Cupa nel Frusinate con mani e piedi legati e una busta di plastica in testa.

Izzo è stato uno dei magistrati più riconosciuti della provincia di Frosinone e del Lazio meridionale, nel corso della sua carriera isituzionale, in particolare, ha guidato le Procure di Cassino e di Nocera Inferiore. Il suo ricordo è di un magistrato della "scuola napoletana": sobrio, rigoroso, lontano dai riflettori e concentrato sulle carte giudiziarie.

Il magistrato Gianfranco Izzo e l'omicidio di Serena Mollicone

La figura del magistrato Gianfranco Izzo è legata all'omicidio di Serena Mollicone, un caso che ha avuto un lungo percorso investigativo e giudiziario non ancora concluso e un forte impatto sull’opinione pubblica. Izzo nel 2001 era alla guida della Procura di Cassino, si è occupato di coordinare le prime indagini, in un contesto segnato da depistaggi, piste che non hanno portato a risvolti concreti e pressione mediatica.

Insieme ai sostituti Maurizio Arcuri e Carlo Morra ha seguito le prime fasi dell’inchiesta: il ritrovamento del corpo di Serena Mollicone, gli accertamenti sul territorio, le prime ipotesi investigative. In quella fase è stato arrestato il carrozziere Carmine Belli, poi assolto, uno dei momenti più controversi dell’indagine. In particolare è intervenuto con una lettera aperta indirizzata a una giornalista, per chiarire alcuni aspetti del lavoro della Procura nel caso Mollicone.

Sentiva il peso di un’indagine che, per anni, non è arrivata a fare chiarezza. Izzo ha lasciato Cassino prima che il fascicolo venisse riaperto. A distanza di venticinque anni l'assassino di Serena Mollicone non è stato ancora trovato.

La carriera dell'ex procuratore Gianfranco Izzo

Gianfranco Izzo prima di diventare procuratore della Repubblica di Cassino ha ricoperto diversi incarichi nella magistratura requirente. Successivamente ha proseguito la sua carriera come procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, occupandosi di un altro territorio complesso. Dopo il pensionamento, Izzo ha continuato a essere un punto di riferimento per molti colleghi e operatori del diritto.