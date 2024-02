Morto Alberto Mandolesi, chi era la mitica voce delle radiocronache della Roma Alberto Mandolesi è morto all’età di 76 anni per una grave malattia. Ha raccontato la Roma e le partite della squadra giallorossa dagli anni ’70 fino a poco tempo fa con le sue radiocronache. I funerali si terranno domani a Roma in piazza Euclide. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Alberto Mandolesi

Prima dei radiocronisti di oggi, prima di Carlo Zampa c'era lui: Alberto Mandolesi, morto all'età di 76 anni per una grave malattia. Era la mitica voce delle radiocronache della Roma, che ha raccontato dagli anni '70 fino a poco tempo fa. I funerali del giornalista si svolgeranno domani, martedì 13 febbraio presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria in piazza Euclide a Roma. Mandolesi era nato a Roma il 29 settembre 1947.

Con il suo garbo e la sua competenza era stimato da tutti i tifosi giallorossi e anche l'As Roma ha voluto ricordare Alberto Mandolesi con un post pubblicato sui canali social: "Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori. L'ASRoma si unisce al cordoglio per la scomparsa della storica voce giallorossa Alberto Mandolesi e si stringe al dolore dei suoi familiari".

"Quanto ti piaceva l’affetto della tua gente. Quanto eri orgoglioso di essere riconosciuto come la voce storica della Roma. E poi la musica, forse il tuo vero mondo, che ti ha accompagnato per tutta la vita nelle serate con gli amici di sempre. In queste ore siamo stati veramente travolti dall’affetto di tutti, è tornato indietro tutto quanto di grande hai fatto in vita", è invece una parte del messaggio d'addio pubblicato su Facebook dai familiari del giornalista.

Mandolesi ha raccontato in radio le partite della Roma, dallo scudetto del 1983 a quello più recente del 2001. È stato anche il primo a intervistare, nella sua trasmissione ‘Pressing' su Rete Oro, un giovanissimo Francesco Totti, destinato a diventare simbolo e capitano della Roma.

Nel 1975 ha aperto la prima radio romana privata, Radio Roma, e a giugno ha cominciato a condurre la prima trasmissione radiofonica che parlava di calco nella Capitale. A partire dalla stagione 1975/76 ha raccontato in diretta le partite della squadra giallorossa.