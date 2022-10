Morto a 96 anni Lillio Ruspoli, l’ultimo principe ed esponente della destra romana “Sono nato pochi mesi prima di queen Elizabeth, siamo come due fratelli siamesi”, diceva Lillio Ruspoli, principe di Cerveteri. E proprio come la regina d’Inghilterra è morto all’età di 96 anni.

A cura di Enrico Tata

"Sono nato pochi mesi prima di queen Elizabeth, siamo come due fratelli siamesi", diceva Lillio Ruspoli, principe di Cerveteri. E proprio come la regina d'Inghilterra è morto all'età di 96 anni. Si è spento oggi a Roma dopo una lunga malattia. "Non dimenticava di aver danzato con lei nei saloni di Palazzo Colonna quando ancora non era regina, ma erede al trono di Albione", ha raccontato la figlia.

Il principe Lillio Ruspoli

Cattolico, nel dopoguerra Ruspoli ha fatto parte del Movimento Sociale Italiano e nel 1989 si presentò come capolista per la destra alle elezioni comunali di Roma. Venne eletto consigliere in Campidoglio con oltre 37mila preferenze e fu ambasciatore dell’Ordine di Malta fino al 2019. Nel 1994 si candidò alle politiche nel collegio uninominale di Massafra con una lista Il Vento del Sud – Viva Zapata, collegata alla Lega d'Azione Meridionale. Nel 2013 sostenne il cosiddetto Movimento dei Forconi e nel 2017 fu candidato sindaco a Cerveteri con la lista civica "Nessun dorma".

"Lillio Ruspoli era molto amico di mio padre, Loffredo, insieme avevano ‘combattuto' accanto alla Destra, in difesa dell'ambiente, dei territori, dell'agricoltura, in tempi in cui questi temi non erano all'ordine del giorno. Lillio era un gentleman, uno degli ultimi di una stirpe regale- continua il conte d'Aragona- Il suo motto era ‘meglio nobili che ignobili'. Fu attaccato e sbeffeggiato per questo. Ma lui tirava dritto. Credeva profondamente nei suoi ideali e oggi sarebbe stato felice dei traguardi raggiunti da Giorgia Meloni", lo ha ricordato Gelasio Gaetani Lovatelli dell'Aquila d'Aragona.