Morto a 85 anni Enzo Mariani, giornalista sportivo e storico tifoso della Lazio Il giornalista Enzo Mariani si è spento all’età di 85 anni. Esordì negli anni ’80 e divenne uno dei volti più noti delle tv locali.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Gold TV

Si è spento all'età di 85 anni Enzo Mariani, giornalista sportivo e storico tifoso della Lazio. Mariani era uno dei volti più noti nelle trasmissioni dove si parlava della squadra biancoceleste, e una delle lingue più taglienti nel caso ci fosse bisogno di criticare il club. Nato nel 1937 a Posta, piccolo comune in provincia di Rieti, si era poi trasferito a Roma nel quartiere di Tor Tre Teste. Da circa un anno aveva diradato le sue apparizioni sul piccolo schermo a causa di problemi di salute. Poco fa, la notizia del decesso, che ha lasciato nello sconforto i colleghi e i tifosi che si erano affezionati a seguirlo nelle varie trasmissioni di cui era ospite.

Morto Enzo Mariani: gli esordi su Gold TV

Enzo Mariani divenne famoso negli anni '80, grazie agli esordi su Gold TV. Dopodiché si occupò della trasmissione ‘Dilettanti è', dedicata sì al mondo del calcio, e successivamente di ‘Lazio, Lazio, Lazio'. Enzo Mariani è stato opinionista per anni della trasmissione GolDerby. "È una notizia che non avremmo mai voluto dare – scrivono i colleghi di GolDerby – Stavolta lo scherzo ce lo hai fatto tu e ci ha lasciati tutti attoniti. In trasmissione più volte hai provato a toglierci la parola senza mai riuscirci, ma stavolta hai vinto tu. Ora dal paradiso continua a tifare la tua Lazio e mi raccomando alle critiche… Ciao Enzo ti porteremo sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Buon viaggio". I funerali di Enzo Mariani si terranno giovedì 3 febbraio alle 10.30 presso la chiesa di San Tommaso D'Aquino in via Davide Campari 74, nella zona di Tor Tre Teste, dove il giornalista abitava da anni.