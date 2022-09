Morte della Regina Elisabetta, a Roma tanti messaggi e fiori all’ambasciata: “Grazie, ti amiamo” “Riposa in pace con il tuo ‘per sempre’ Filippo” e “The world has lost the Queen”, il testo di alcuni biglietti lasciati davanti all’ingresso dell’ambasciata britannica per ricordare la Regina Elisabetta.

A cura di Enrico Tata

Sono tantissimi e sono soprattutto bambini coloro che hanno voluto lasciare un messaggio o un disegno in ricordo della Regina Elisabetta II, morta ieri all'età di 96 anni. Inglesi residenti a Roma ma anche molti italiani hanno lasciato mazzi di fiori, rose bianche e margherite colorate in onore della Regina davanti all'ingresso dell'ambasciata britannica in via XX Settembre. "God save the Queen Elisabeth II 1926-2022. Lunga vita a Sua Maestà il cielo accolga la sua anima", "Cara Regina come dicono i persiani: che la tua anima sia gioiosa", "Riposa in pace con il tuo ‘per sempre' Filippo" e "The world has lost the Queen", il testo di alcuni dei messaggi.

Il messaggio del presidente Mattarella: "Italia grata per la sua amicizia"

L'ambasciata, inoltre, è stata aperta dalle 12.15 di oggi fino alle 17 e da domani fino al giorno dei funerali resterà aperta dalle 10 alle 17 per tutti coloro che vorranno lasciare un messaggio nel libro delle condoglianze. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto un pensiero per ricordare la Regina Elisabetta II: "Ha ispirato, con saggezza e con l'esempio, intere generazioni di cittadini del mondo. La Repubblica Italiana le è grata per l'amicizia dimostratale negli anni del suo regno. Gli italiani piangono l'amata sovrana di un Paese amico e alleato".

Sala da the Babingtons chiude per lutto

"Informiamo i nostri clienti che oggi resteremo chiusi al pubblico per onorare la memoria della Regina Elisabetta II", si legge sulla pagina Facebook della storica sala da the Babingtons, che si trova a piazza di Spagna a Roma.

"Lo abbiamo fatto in segno di rispetto per la Regina Elisabetta, una grande donna, che purtroppo abbiamo perso. Le abbiamo anche dedicato una vetrina. Stiamo adesso valutando se predisporre un libro in cui raccogliere i pensieri di commemorazione dei nostri clienti. Eravamo presenti con dolci, biscotti a forma di corona e miscele speciali a tutti i suoi compleanni festeggiati dalla Ambasciata inglese, in Sicilia, a Napoli, Milano, Roma. I Qbp (Queen Birthday Party)…l'ultimo lo scorso aprile", ha spiegato all'agenzia Adnkronos Rory Bruce, titolare del locale.