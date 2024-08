video suggerito

Morta suor Serafina, la religiosa più anziana d'Europa: aveva 111 anni Si è spenta all'età di 111 anni suor Serafina, la religiosa più anziana d'Europa. La donna aveva festeggiato solo pochi mesi fa il suo compleanno.

A cura di Natascia Grbic

È morta a 111 anni suor Serafina, la religiosa più anziana d'Europa. Solo pochi mesi fa il suo compleanno, ancora lucidissima, anche se con qualche comprensibile acciacco data la veneranda età. Suor Serafina, che viveva a Roma ma era originaria di Lanciano, in provincia di Chieti, viveva nella casa Generalizia dell'Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Aveva una gemella che aveva seguito la sua stessa vocazione, suor Modesta: le due non hanno condiviso solo la scelta di vita, ma anche l'essere arrivate molto in là con gli anni. Suor Modesta, infatti, è morta a 98 anni, un'età di tutto rispetto cui in pochi possono ambire.

Il nome di suor Serafina era balzato agli onori delle cronache nel 2023 quando, a 110 anni, aveva dovuto prenotare una visita geriatrica. L'appuntamento le era stato dato sei mesi dopo: un tempo lunghissimo per chi ha una simile età, e che aveva sollevato molte polemiche. Sul caso era infatti intervenuto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che l'aveva definita "il simbolo del sistema che sto combattendo con tutte le mie energie e che mi indigna e imbarazza. Grazie cara Sorella per averci, con la sua vicissitudine, scosso ancora di più. Perché per una Suor Serafina che riesce a far sentire la sua voce, in tanti non riescono e vivono percorsi disumanizzanti e indegni di una società che vuol definirsi civile".

Nata nel 1913, Anna La Morgia è entrata a far parte a 19 anni dell’Istituto Missionarie dei Sacri Cuori. Nel 1942 il trasferimento alla casa generalizia, mentre nel 1948 nella comunità di Roccascalegna, dove si è occupata di insegnare il catechismo ai bambini. Poi nel 1952 a Roma, dove per cinquant'anni ha lavorato nella cucina della casa generalizia.