Morta la mamma del sindaco di Roma Roberto Gualtieri: il cordoglio della politica

Lutto per il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. È morta la mamma del primo cittadino della capitale: aveva 85 anni e si trovava al policlinico Umberto I di Roma. Annullati gli impegni ufficiali che il sindaco aveva in agenda: la partecipazione, nel corso della mattina di oggi, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e a seguire, alle 12.30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale. Nel frattempo, una volta appreso l'accaduto, non hanno tardato ad arrivare messaggi di cordoglio da parte della politica.

Morta la mamma di Gualtieri: l'addio della politica

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivano al sindaco di Roma dopo la morte della madre Nicoletta.

"A nome mio personale e dell'intera Assemblea Capitolina, esprimo al Sindaco Roberto Gualtieri la più sentita vicinanza in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della mamma. Ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto e cordoglio", ha fatto sapere con una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

"Come Fratelli d'Italia Roma esprimiamo il nostro cordoglio per la perdita della sua cara madre. A nome del partito e di tutti i militanti romani, ci stringiamo attorno al Sindaco in questo momento di dolore, manifestando la nostra vicinanza umana e istituzionale", dichiarano dal gruppo capitolino di Fratelli d'Italia il presidente e il vice presidente della federazione romana di Fratelli d'Italia, Marco Perissa e Daniele Rinaldi.

"In questo momento di dolore, desideriamo manifestare la nostra vicinanza al primo cittadino e alla sua famiglia", affermano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, Giorgio Simeoni, il capogruppo, Marco Colarossi, Giuseppe Cangemi, Fabio Capolei, Roberta Della Casa, Cosmo Mitrano e Angelo Orlando Tripodi.

Messaggi di cordoglio dai sindacati

Ulteriori messaggi stanno arrivando per il primo cittadino di Roma. "La nostra più sincera vicinanza al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri per la scomparsa della sua amata mamma. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a lui e alla sua famiglia con affetto, porgendo le nostre più sentite condoglianze", scrivono le segreterie della Cgil di Roma e del Lazio e della Uil del Lazio, in una nota.

La nota delle municipalizzate: cordoglio da Atac e Ama

Non hanno tardato ad arrivare neppure le condoglianze di Atac, la municipalizzata dei trasporti romana. "Il presidente di Atac, Alessandro Rivera e il direttore generale, Paolo Aielli, a nome della dirigenza, del consiglio d'amministrazione e di tutti i lavoratori di Atac, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e la loro vicinanza al primo cittadino e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore", si legge in una nota diffusa dall'azienda.

"Ama S.p.A. si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La dirigenza e il Consiglio di Amministrazione in questo doloroso momento desiderano stringersi al primo cittadino della Capitale", dichiarano in un messaggio congiunto Bruno Manzi e Alessandro Filippi, Presidente e Direttore Generale della municipalizzata dei rifiuti.