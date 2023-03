Morta dopo giorni di agonia la donna che si è scontrata con un’ambulanza sulla Casilina Anna Maria Nolgo aveva cinquantaquattro anni. Lunedì scorso si era scontrata con un’ambulanza sulla via Casilina: è morta dopo giorni di ricovero al Gemelli di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Anna Maria Nolgo, la donna di cinquantaquattro anni che lo scorso lunedì si è scontrata con un'ambulanza su via Casilina, nel comune di Palestrina. La signora si è spenta dopo cinque giorni di agonia all'ospedale Gemelli di Roma: i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma le ferite riportate erano troppo gravi. Il conducente dell'ambulanza, come da prassi, sarà indagato per omicidio stradale, così che i carabinieri possano svolgere tutti gli accertamenti necessari. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire.

Nell'incidente, avvenuto lunedì scorso verso le 10.45, era stato coinvolto anche un pedone che stava aspettando l'autobus. I mezzi lo hanno travolto, ferendolo fortunatamente in modo non grave. Le condizioni di Anna Maria Nolgo sono apparse invece da subito molto gravi, tanto che era stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza per portarla in ospedale.

Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, l'ambulanza stava procedendo su via Casilina in direzione San Cesareo, mentre la Citroen C1 guidata da Anna Maria Nolgo stava uscendo dal bivio per Carchitti. I due mezzi si sono scontrati violentemente, con l'utilitaria guidata dalla 54enne andata completamente distrutta nell'impatto. Non è rimasto ferito in modo grave il conducente dell'ambulanza, che si è fermato a prestare soccorso.

Anna Maria Nolgo abitava poco lontano il luogo dell'incidente. A detta di molti residenti, il bivio di Carchitti è noto per la sua pericolosità, tanto che varie volte gli abitanti della zona hanno chiesto che fosse messo in sicurezza, soprattutto dopo incidenti che sono avvenuti in passato.