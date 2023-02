Violento scontro tra auto e ambulanza, travolto anche un uomo alla fermata del bus: grave una donna Una donna è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto si è scontrata con un’ambulanza su via Casilina. I mezzi hanno poi travolto un pedone alla fermata del bus.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente questa mattina su via Casilina nel territorio di Palestrina a Roma. Per cause ancora da accertare, un'auto e un'ambulanza si sono scontrate verso le 10.45, al bivio per Carchitti. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Citroen C1: le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, ed è stata trasportata in ospedale con urgenza in codice rosso. Per evitare di perdere tempo e procedere celermente con lo spostamento in ospedale, gli operatori del 118 hanno fatto atterrare un'eliambulanza sul posto.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un uomo che stava aspettando l'autobus. L'impatto tra i due mezzi, infatti, è stato così violento che hanno perso totalmente il controllo e sono finiti sul pedone. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ma è stato portato in ospedale per sicurezza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, cui sono stati affidati i rilievi dell'incidente. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire lo svolgimento delle indagini, e il traffico è stato deviato verso i Castelli Romani. Una volta sequestrati i mezzi e messa in sicurezza la zona, la strada è stata riaperta.

La dinamica del sinistro è ancora poco chiara. Secondo le prime informazioni, l'ambulanza del 118 stava viaggiando in direzione San Cesareo quando si è scontrata con una Citroen C1 che stava uscendo dal bivio di Carchitti. Lo schianto è stato fortissimo, i mezzi sono rimasti gravemente danneggiati nello scontro.

Non è chiaro se la donna alla guida della Citroen C1 sia in pericolo di vita oppure no. La donna è ancora ricoverata in ospedale, tenuta sotto stretto controllo dei medici che ne stanno valutando il quadro clinico.