video suggerito

Morbillo in aumento nel Lazio: 163 casi nel primo semestre del 2024 La Asl Roma 3 ha avviato una campagna per promuovere la vaccinazione contro il morbillo. Nel Lazio nel primo semestre 2024 sono 163 i casi registrati, a fronte di uno solo nel 2023. Ecco tutte le informazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Casi di morbillo in aumento nel Lazio, nel primo semestre del 2024 da gennaio a giugno sono 163 a fonte di uno solo registrato nel 2023. Sono questi i dati raccolti per quanto riguarda la nostra regione. La Asl Roma 3 per incentivare la vaccinazione ha promosso una campagna social per sensibilizzare l’opinione pubblica e alzare l’attenzione sul tema.

"L’Italia è il secondo Paese dell’Unione Europea per numero di casi di morbillo – spiega Francesca Milito, direttore generale della Asl Roma 3 – Un dato che merita l'attenzione da parte di tutti gli addetti ai lavori e che si accompagna a una crescita costante di casi registrata anche sul territorio di competenza della nostra Asl. Il vaccino utilizzato per la prevenzione del morbillo è sicuro ed efficace e la maggior parte delle persone che ricevono le due dosi raccomandate ottiene una protezione che dura per tutta la vita, uno scudo anche se esposte al virus".

"Nel nostro Paese il virus del morbillo è endemico, ovvero abbastanza diffuso – ha aggiunto Aldo Benevelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 3 – Ciò favorisce l’insorgenza della malattia e l’istaurarsi di focolai epidemici tra le persone non vaccinate adeguatamente".

"Vaccinatevi, non esiste un trattamento per il morbillo"

Il morbillo è una malattia infettiva esantematica trasmissibile attraverso le secrezioni nasali e faringee e le goccioline respiratorie tra le più contagiose al mondo, potenzialmente mortali. Ad essere particolarmente a rischio di contrarlo sono le persone che non possono essere vaccinate, perché troppo giovani o che hanno particolari condizioni di salute. Il virus persiste nell'aria e sulle superfici fino a due ore dopo la diffusione, conservando la capacità di infettare, in particoare in ambienti chiusi in cui ci sono persone non vaccinate.

Le raccomandazioni del Ministero della Salute riguardano la vaccinazione con due dosi di Mpr-v, con la prima dose all'età di 12-15 mesi e la seconda dose all'età di 5-6 anni. La Asl Roma 3 rivolge un appello ai cittadini di seguire le indicazioni del Ministero della Salute: "Ridurre la copertura vaccinale è pericoloso, non esiste un trattamento specifico per la malattia".

Come vaccinarsi contro il morbillo nel Lazio

Nel Lazio per vaccinarsi contro il morbillo si può consultare il sito aziendale cliccando sull’icona “Sportello Unico”, chiamando da telefono fisso il numero verde 800 605040 o da telefono cellulare il numero 0656 488301, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18 o scrivendo una email a vaccinazioni@aslroma3.it.