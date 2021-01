Tragedia ieri sera lungo la strada dei Monti Lepini, in provincia di Latina. Un uomo in bicicletta è stato investito da una donna alla guida di una Peugeot 107 ed è morto sul colpo a causa del violento impatto con l'asfalto. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul posto: per lui non c'è stato nulla da fare, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sotto shock la donna, che è stata portata in ospedale: non ha riportato ferite, ma l'agitazione era tale che si è reso necessario il ricovero. A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto non lontano dalla zona Piccarello, in un tratto molto buio e sprovvisto di illuminazione. Non è escluso che la donna, a causa del buio, non abbia visto l'uomo che viaggiava in sella alla bici e lo abbia urtato accorgendosene solo troppo tardi.

Investito in bici sulla Monti Lepini, morto un uomo

L'identità dell'uomo che ieri sera ha tragicamente perso la vita sulla Monti Lepini non è stata resa nota. La Polizia stradale, che indaga sull'incidente, ha dovuto fare alcuni accertamenti per capire chi fosse e darne notizia alla famiglia dato che con sé non aveva nessun documento di riconoscimento. Spetterà alle forze dell'ordine adesso fare chiarezza sulle dinamiche del sinistro e capire se poteva essere evitato. La donna alla guida della macchina sarà molto probabilmente sottoposta ai test di rito per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga: un esame che, in caso di incidenti (soprattutto quelli con esito violento) è sempre dovuto per fare chiarezza sulla dinamica. Rischia di essere indagata per omicidio stradale.