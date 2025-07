Monossido di carbonio in una pasticceria a Roma: due persone intossicate trasportate in ospedale

Immagine di repertorio

Due persone sono finite in ospedale intossicate per aver inalato monossido di carbonio in una pasticceria in piazzale Filippo il Macedone a Roma. È successo nella mattinata presto di oggi, lunedì 21 luglio, in zona Casal Palocco. Non è chiaro cosa abbia provocato la fuoriuscita del monossido di carbonio, se il malfunzionamento di una caldaia o del forno, gli accertamenti sono in corso attraverso un sopralluogo dei vigili del fuoco, per capirne l'origine e le cause.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti era poco prima delle 7.30. Due persone si trovavano all'interno della pasticceria quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, hanno inalato del monossido di carbonio e sono rimaste intossicate. I presenti hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari con diversi mezzi di soccorso. Hanno preso in carico i due intossicati e li hanno trasportati all'ospedale G.B. di Ostia, per gli accertamenti del caso. Da quanto si apprende nessuno dei due pazienti fortunatamente è grave, hanno un codice giallo.

Presenti nella pasticceria i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, intervenuti con la Squadra di Ostia 13/A e il Nucleo NBCR reparto specializzato che si occupa di intervenire in situazioni di emergenza che coinvolgono appunto sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. I pompieri hanno svolto i rilievi dell’aria all’interno della pasticceria, per verificare la presenza del monossido di carbonio e individuarne l'esatta provenienza. Il locale è stato chiuso in via precauzionale e verrà riaperto solo al termine delle verifiche. I vigili del fuoco hanno svolto il sopralluogo e messo in sicurezza sia il negozio che l'area circostante.