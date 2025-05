video suggerito

Monitor in tilt alla stazione Termini: errori negli annunci dei binari, disagi per turisti e pendolari Il guasto è stato annunciato alle otto. In tilt i monitor della stazione di Roma Termini. Tra ritardi e disagi di turisti e lavoratori il servizio è ripreso dopo le 10 di mattina.

A cura di Enza Savarese

Il guasto ai monitor della stazione di Termini foto Facebook Guglielmo Abbondati

"Stazione Termini. Sistema di informazione al pubblico fuori servizio. Passeggeri brancolano nel buio". È solo una delle migliaia di segnalazioni dei pendolari bloccati da un guasto tecnico nella stazione di Roma Termini. Ad andare in tilt il sistema di comunicazione dei binari. Un guasto, l'ennesimo denunciano su X alcuni pendolari, che da questo mattina alle otto ha causato non pochi ritardi ai treni in partenza. Il servizio è stato ripristinato poco dopo le 10 di questa mattina come fa sapere la nota del Gruppo Fs.

Guasto al monitor di Roma Termini: in tilt arrivi e partenze

I passeggeri non trovano il loro treno e i macchinisti non sanno quando partire. È lo scenario che hanno dovuto affrontare pendolari e lavoratori che si trovavano questa mattina alla stazione di Roma Termini. "Un gusto al sistema di informazione al pubblico", fa sapere una nota del Gruppo Fs. Ad andare in tilt i monitor della stazione, che prima si sono spenti e poi non si sono aggiornati con i treni in partenza ed i binari. Risultato? Un'altra giornata di disagi per il settore dei trasporti. La seconda dopo lo sciopero dei treni di ieri.

Ad annunciare i disagi di questa mattina, mercoledì 7 maggio non sono solo i viaggiatori. "Oggi a Roma Termini disagi per passeggeri e lavoratori per sistema comunicazione dei binari dei treni in partenza in tilt: vengono segnalati treni in ritardo anche quando sono in orario. È vero che con Meloni e Salvini i ritardi sono diventati la regola, ma così si sta esagerando". Lo denuncia con un post su X Andrea Casu, deputato del Partito Democratico.

In tilt la stazione di Termini: guasto riparato alle 10

Con una circolare il Gruppo Fs fa sapere che poco dopo le dieci la circolazione dei treni è ripresa regolarmente. "Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti", si legge nella nota. Per inconvenienti si fa riferimento al guasto dei monitor nella stazione di Termini alle otto di questa mattina, orario di punta per pendolari e lavoratori.

Sui social si moltiplicano i racconti dei disagi avvenuti in stazione. Tra treni in orario che venivano segnalati in ritardo e binari che non venivano annunciati, alcuni passeggeri raccontano ore di vero e proprio tilt. Le informazioni di solito mostrate nei monitor sono stati annunciate a voce dai capitreno. Un caos che è tornata lentamente alla normalità soltanto dopo alcune ore.