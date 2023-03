Molesta una studentessa in palestra, bidello a processo dopo un anno dalla denuncia Avevano raccontato un anno fa a Fanpage.it i ragazzi del Collettivo Brancaleone del Rossellini: “Oggi nel nostro istituto è accaduto qualcosa di molto grave, una molestia a danno di una nostra compagna”.

A cura di Enrico Tata

"Il bidello mi ha messo le mani nella tuta e mi ha toccato", ha confidato alle amiche una studentessa di 16 anni. Il fatto è accaduto nell'aprile del 2022 all'interno della palestra dell'istituto Cine Tv Roberto Rossellini in zona Ostiense a Roma. Il bidello, Antonio A., 66 anni, dovrà rispondere di violenza sessuale.

Avevano raccontato un anno fa a Fanpage.it i ragazzi del Collettivo Brancaleone del Rossellini: "Oggi nel nostro istituto è accaduto qualcosa di molto grave, una molestia a danno di una nostra compagna. Una studentessa è stata toccata dove non sarebbe dovuta essere toccata, le ha messo una mano dentro ai pantaloni". Il giorno dopo gli studenti e le studentesse hanno organizzato un sit in di protesta a scuola, con l'istituto che ha risposto con una nota ufficiale pubblicata sul sito: "L’azione sistemica posta in essere dall’Istituto è sempre stata, ed è, quella di prevenire qualsivoglia episodio di discriminazione e di violenza, sia fisica che verbale. In considerazione delle comunicazioni social, attraverso le quali si denuncia una molestia in danno di una studentessa dell’Istituto, si comunica è in atto una azione interna per l’accertamento dei fatti e di eventuali responsabilità personali. Contestualmente, si rappresenta che è stata effettuata opportuna informativa all’Autorità di Polizia, per gli adempimenti di competenza".

Dopo un anno il bidello è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale, aggravata da due circostanze: la vittima non era ancora maggiorenne e la violenza è avvenuta all'interno dei locali della scuola. Il pm ha chiesto e ottenuto nel frattempo la sospensione dal lavoro del bidello. Quest'ultimo non ha precedenti alle spalle. Dopo la denuncia da parte dei familiari della vittima, il bidello è stato sospeso con ordinanza del gip Valerio Savio il 14 giugno del 2022, esattamente due mesi dopo il fatto.