Molestia al Rossellini, gli studenti in sciopero e sit-in davanti a scuola Studenti e studentesse si sono riuniti stamattina nel sit-in davanti all’ingresso dell’istituto Rossellini: ieri una loro compagna sarebbe stata molestata in orario di lezione da un membro del personale scolastico.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram "Tg Rossellini"

Questa mattina gli studenti e le studentesse dell'istituto di Cine Tv Rossellini si sono riuniti davanti all'ingresso del plesso succursale di via Libetta, come avevano annunciato nella giornata di ieri. "Ci siamo riuniti davanti scuola perché una nostra compagna, di scuola o di classe, è stata molestata – dice al megafono una delle studentesse dell'istituto, come si vede nel video condiviso dal profilo Instagram di Osa Roma – Non è accettabile: la scuola è il posto in cui dovremmo essere sicuri, ma se non riusciamo ad essere sicuri neanche qui, dobbiamo fare qualcosa."

Il sit-in e l'assemblea straordinaria

Continuando a parlare al megafono, la studentessa ha continuato a spiegare le ragioni per cui oggi studenti e studentesse non sarebbero entrati in classe: "Noi studenti siamo le prime persone a vivere la scuola e proprio per questo dovremmo essere tutelati. Un'altra, poi, ha aggiunto: "C'è bisogno di scioperare e di farci ascoltare dalle istituzioni. Da questo autunno proviamo a farci ascoltare." Nel frattempo, nel corso della mattinata, agli studenti e alle studentesse è stata concessa un'assemblea straordinaria che si è svolta all'interno del cortile scolastica.

La molestia avvenuta all'interno dell'edificio scolastico

Secondo quanto riferito da alcuni studenti della scuola, la presunta molestia sarebbe accaduta nella giornata di ieri quando un membro del personale scolastico avrebbe "messo una mano dentro ai pantaloni" di un'alunna della succursale dell'istituto Rossellini, ancora minorenne, mentre si trovavano all'interno dell'edificio scolastico, in pieno orario delle lezioni.

Dal profilo Instagram "Coll. Brancaleone"

Il sit-in in solidarietà della compagna

"Oggi nel nostro istituto è accaduto qualcosa di molto grave, una molestia a danno di una nostra compagna", hanno scritto ieri gli studenti e le studentesse del Collettivo Brancaleone del Rossellini. A seguito della vicenda, è stato proprio il collettivo, supportato dagli studenti e le studentesse della scuola e da Osa, ad organizzare il sit-in e lo sciopero in solidarietà della giovane. "Ci organizzeremo in modo tale che queste violenze non accadano mai più", hanno dichiarato infine.