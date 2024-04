Chi è il professore di Chimica 42enne accusato di aver abusato di 5 studenti minorenni

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Il professore arrestato e che si trova ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di studenti minorenni è un docente di Chimica. Ha quarantadue anni, è originario della Sicilia ed è cresciuto in Calabria. Prima di essere denunciato e arrestato mercoledì scorso 24 aprile, insegnava in un istituto professionale nel quadrante Sud di Roma. Ora dovrà sospendere la sua professione e non potrà insegnare, fino a quando sarà sottoposto alla misura cautelare e il giudice non si esprimerà in merito alle ipotesi di reato a suo carico.

Cinque studenti vittime di abusi sessuali

Sarebbero almeno cinque gli studenti vittime di presunti abusi sessuali da parte del professore, come riporta Il Messaggero, di età compresa tra i quattordici e i sedici anni, tutti maschi. Dalle denunce fatte ai carabinieri ad ottobre del 2023 è emeso che avrebbe allungato le mani in aula e nel laboratorio, mentre era in corso la lezione, interrogava o dava da fare i compiti in classe. Gli episodi di presunte violenze sarebbero venute a galla dopo la denuncia di uno dei genitori degli studenti, che si è accorto che qualcosa nel figlio non andava, aveva comportamenti strani. Parlandoci, il giovane si è confidato col genitore, che si è rivolto in caserma per segnalare l'accaduto.

Le telecamere mostrano gli abusi

I militari hanno raccolto la denuncia e informato la Procura, dando il via alle indagini. Accertamenti che hanno portato ad una perquisizione, che si è conclusa con il sequestro di materiale pedopornografico. Informato il preside, all'interno dell'istituto sono state anche installate delle videocamere. Le immagini immortalano il professore mentre palpa altri studenti. Alcuni minori, tra i quali oltre alle vittime ci sono coetanei che avrebbero assistito alle violenze, sono stati ascoltati in audizione protetta e hanno confermato tutto. I carabinieri per i gravi indizi raccolti hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.