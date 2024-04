video suggerito

Trovano un topo morto nel bagno della scuola, gli studenti: “Rischio per la nostra salute” “C’è un topo morto in bagno”. E scatta l’allarme a scuola. A denunciare il ritrovamento, sui social, la Rete degli Studenti Medi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Pronti a protestare gli e le studenti della scuola Marconi a Civitavecchia dove, in uno dei bagni dell'istituto, è stato ritrovato un topo morto. Nell'immagine, pubblicata sui social, si vede il corpo dell'animale circondato da insetti: se ne distingue con chiarezza soltanto la coda.

"È una vergogna", scrive qualcuno sotto alla foto. E nel frattempo studenti e studentesse hanno già chiamato una protesta per domani mattina.

La denuncia degli studenti: "Rischio per la nostra salute"

Come si legge nel post pubblicato su Instagram dalla Rete degli Studenti di Civitavecchia, la paura fra i ragazzi e le ragazze che frequentano il liceo è tanta. "Ci sentiamo in pericolo, non è la prima volta che la struttura non ci permette il regolare svolgimento delle lezioni – spiegano in una nota – Non possiamo restare in silenzio davanti ad una scena simile. Il corpo studentesco ha trovato un topo morto in bagno: una situazione del genere mette a rischio la salute di tutto di tutto il corpo studentesco e scolastico".

Poi hanno immediatamente chiesto delle spiegazioni: "La città metropolitana di Roma Capitale (Civitavecchia si trova al suo interno, ndr) ha continuato ad ignorare le numerose segnalazioni riguardo la carenza strutturale dell’edificio. Ma noi non possiamo permettere che venga messa in pericolo la salute e l’incolumità delle e degli studenti in questo modo".

"Servono più fondi"

Nella denuncia di quanto accaduto il corpo studentesco ha ribadito l'importanza dei fondi e degli investimenti sulla scuola, organizzando domani, sabato 13 aprile 2024, il giorno successivo al ritrovamento, una mobilitazione da parte di tutta la comunità studentesca.

"Vogliamo che venga immediatamente fatta un’ulteriore disinfestazione in tutto l’istituto – chiedono a gran voce – In noi ci sono disagio e rabbia. Vogliamo che la scuola ci ascolti e che vengano presi dei provvedimenti immediati".