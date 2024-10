video suggerito

Molesta ragazza incinta: "Se non mi fate entrare vi prendo a sprangate". Denunciato padrone di casa La ragazza viveva con la madre in un appartamento a Bracciano. Entrambe hanno denunciato il padrone di casa per violenza sessuale, stalking e minacce.

A cura di Natascia Grbic

Due donne hanno denunciato il loro padrone di casa: le ipotesi di reato formulate sono violenza sessuale, stalking e minacce. Secondo quanto riportato dalle due, madre e figlia rispettivamente di 51 e 23 anni, l'uomo le molestava giornalmente non sono sessualmente, ma anche con minacce e insulti. In un'occasione, hanno dichiarato, il 60enne avrebbe anche detto che avrebbe ucciso i loro cani, oltre a chiamare gli assistenti sociali per far portare via loro i figli.

A riportare la notizia è la Repubblica. Tutto è cominciato nel 2022, quando le due donne hanno visto una casa in affitto davanti al lago di Bracciano. L'hanno visitata, è risultata di loro gradimento, e hanno deciso così di affittarla. Il prezzo pattuito con l'uomo è stato di 600 euro al mese.

Inizialmente l'uomo non sembrava avere cattive intenzioni. Durante la visita si era mostrato gentile e aveva mostrato loro da casa, salutandole con un bacio sulla guancia dove sembra però che abbia indugiato un po' troppo. Le cose sono cominciate a cambiare poco dopo: allusioni sessuali, battute sconce, palpeggiamenti, avances non gradite, minacce di prenderle a sprangate, ecc… La vita per le due stava diventando un incubo. In un'occasione la 23enne, incinta di quattro mesi, si era sentita male dopo aver scoperto il 60enne mentre la spiava dalla finestra.

"Una volta, mentre iniziavo a cambiarmi dopo essermi alzata dal letto, mi sono accorta che il padrone di casa si trovava nel giardino fuori alla mia finestra e che mi stava fissando e spiando. Essendo all'epoca incinta di quattro mesi ed avendo subìto un forte spavento, ho cominciato a strillare e ho perso immediatamente i sensi, tanto da dover essere sorretta dal mio ex compagno. Una volta ripresami, sono stata colta da una crisi di pianto, aggravata da una brutta tachicardia e da difficoltà respiratorie".

Non solo: l'uomo minacciava di cacciarle di casa ‘a calci in c**o', e che avrebbe mandato loro ‘due miei amici Casamonica'. Per controllarle, aveva anche fatto installare una telecamera puntata sul loro salone, che non permetteva di stare tranquille. Da qui la decisione di denunciarlo.