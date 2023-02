Modella di 21 anni violentata al centro massaggi, 35enne a processo: “Mi ha stuprata nel suo studio” La 21enne si era recata nello studio per un massaggio, quando il 35enne l’ha violentata: “È successo all’improvviso, sono fuggita”, ha detto durante l’udienza.

A cura di Beatrice Tominic

Si era recata nello studio per ricevere un massaggio, ma poi è stata costretta a scappare in strada, per chiedere aiuto: la ragazza, una 21enne, in seguito ha denunciato per violenza sessuale il massaggiatore, un uomo di 35, che oggi si trova agli arresti domiciliari. Nel frattempo, come scrive il Corriere della Sera, è iniziato il processo: la prima a parlare in udienza è stata proprio la vittima che ha raccontato quanto accaduto.

Davanti ai giudici la ragazza, una modella e influencer da 30mila followers, ha raccontato quanto accaduto nello studio per i massaggi: "Mi ha violentato all'improvviso durante il massaggio, adesso ho continui attacchi d'ansia e difficoltà a stare con tante persone intorno – ha spiegato – È durato pochi istanti, gli ho detto di smetterla. Quando si è staccato, sono andata via: lui era tranquillo, mi ha accompagnato alla porta, mentre io sono corsa via".

L'arrivo nello studio

È successo il primo maggio del 2022 quando la giovane influencer si è recata nella casa-studio per massaggi in via Giovani Battista Somis, in zona Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale. Ad accoglierla il 35enne che, difeso dall'avvocato Roberto Mancuso, non ha mai reso dichiarazioni.

Nell'udienza, che si è tenuta lo scorso giovedì, invece, a parlare è la 21enne che si è costituita parte civile: "Mia madre aveva un coupon per un massaggio mai usato, quindi ho deciso di approfittarne: l'appuntamento era alle 11.30. Appena sono arrivata mi ha indicato il lettino, mi sono preparata: non ho notato niente di strano, mi sembrava un ambiente normale".

Gli abusi durante il massaggio

All'improvviso, invece, è cambiato tutto: "Ha iniziato a massaggiarmi i piedi, il clima era sereno, ma all'improvviso è cambiato tutto: ha iniziato a palpeggiarmi ovunque e me lo sono ritrovato addosso – ha spiegato – È durato pochi istanti, gli ho detto di fermarsi e spostarsi: lui lo ha fatto, mi ha accompagnato alla porta, mi ha fatto un complimento. Io sono uscita e mi sono sfogata con le mie amiche che mi hanno suggerito cosa fare ". Il loro intervento è previsto per la prossima udienza, il 28 marzo. La 21enne ha poi chiamato le forze dell'ordine ed è scattata la denuncia.