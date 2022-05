Stupro al centro massaggi: potrebbe non essere l’unico episodio di molestie da parte dell’uomo Una ragazza di 21 anni ha denunciato uno stupro in un centro massaggi: la polizia adesso vuole accertare se anche altre donne abbiano subito violenza dopo essersi recate nello studio.

A cura di Beatrice Tominic

Una ragazza di 21 anni ha deciso di denunciare un 35enne che l'avrebbe violentata all'interno di un centro massaggi: questo, però, potrebbe non essere l'unico episodio di aggressione a sfondo sessuale di cui l'uomo è responsabile.

A rivelarlo, in un articolo di oggi, è il Corriere della Sera. Secondo quanto riporta il giornale, infatti, la polizia vuole accertare se anche altre donne che si sono presentate nel suo studio per ricevere i massaggi terapeutici dopo aver prenotato tramite internet siano, invece, state abusate dal 35enne.

La violenza sessuale

Il 35enne potrebbe comparire già nella giornata di domani davanti al gip per la convalida: l'uomo, infatti, è stato arrestato nel suo studio, al quarto piano di uno dei palazzi della zona di Roma Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale, in via Giovanni Battista Somis dopo che la vittima era riuscita a scappare. La ragazza, una volta per strada, si è rivolta ai passanti per chiedere aiuto e ha chiamato il Numero di Emergenza Unico 112 (nue): oggi l'accusa per il 35enne è quella di violenza sessuale.

Gli abusi durante il massaggio

Secondo quanto ha rivelato la 21enne agli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di Primavalle, aveva trovato il centro massaggi online, su uno dei siti dedicati. Una volta preso appuntamento, si era recata nello studio quando, durante la seduta, il 35enne avrebbe iniziato a molestarla sessualmente. Lei è scappata per strada, dove ha chiesto aiuto.

Immediatamente sono arrivate le volanti della polizia e, su indicazioni della ragazza, gli agenti hanno fatto irruzione nello studio e hanno arrestato l'uomo: qualora le accuse della ragazza fossero confermate, il 35enne rischia un rinvio a giudizio per violenza sessuale, un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni.