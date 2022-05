Ragazza di 21 anni denuncia stupro in un centro massaggi: arrestato 35enne La ragazza è andata al centro per fare un massaggio, poi è scappata in strada chiedendo aiuto. Un uomo di 35 anni è stato arrestato per violenza sessuale.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia perché accusato di aver violentato una 21enne. È accaduto questa mattina in un centro massaggi a Roma in via Giovanni Battista Somis, in zona Cornelia. A lanciare l'allarme è stata la stessa vittima, riuscita a fuggire dal salone: una volta arrivata in via Somis, ha chiesto aiuto, dicendo di essere stata stuprata. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di stato: l'uomo si trovava ancora all'interno del centro massaggi. Gli agenti lo hanno identificato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale.

La violenza in un centro massaggi a Roma

La ragazza ha raccontato ai poliziotti di essere andata al centro per fare un massaggio: il locale lo aveva trovato tramite un annuncio sul web, e aveva così deciso di recarsi lì verso le 11.30 del mattino. Una volta sul lettino però, il 35enne avrebbe abusato di lei. La 21enne è riuscita a fuggire ed è corsa in mezzo alla strada, dove ha chiesto aiuto a dei passanti, che hanno allertato le forze dell'ordine. Le volanti sono arrivate nella via intorno alle 12.30, e sono andate subito al centro massaggi indicato dalla 21enne. Quest'ultima ha fornito indicazioni riguardo al suo aggressore, che è stato arrestato. La sua posizione è ora al vaglio.

Le indagini della polizia

Sul caso adesso indaga la polizia. Il 35enne sarà ascoltato nei prossimi giorni: se le accuse della ragazza dovessero essere confermate, rischia un rinvio a giudizio per violenza sessuale, un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La giovane è stata soccorsa: anche lei sarà ascoltata nuovamente nei prossimi giorni, in modo da chiarire quanto accaduto.