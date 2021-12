Modella di 19 anni precipita dal terrazzo durante un set: indagini sulla morte di Francesca Cade nella tromba dell’ascensore e muore: è successo ad una modella originaria di Campagnano Romano di 19 anni nella zona di Monteverde lo scorso 2 dicembre.

A cura di Beatrice Tominic

Verso le 11 di mattina dello scorso 2 dicembre una modella 19enne è morta mentre stava lavorando su un set fotografico nella zona di Monteverde. La ragazza, originaria di Campagnano Romano e studentessa di Belle Arti, si trovava sul terrazzo condominiale di un edificio in via dei Quattro Venti, via centrale del quartiere di Monteverde Vecchio, da cui prende il nome la stazione, insieme al fotografo di 30 anni. Per il momento il fotografo, che abita al piano terra dell'edificio in cui è avvenuto il fatto, non è indagato: gli agenti pensano possa trattarsi di un incidente.

La dinamica della caduta e la morte della modella 19enne

I due, la modella ed il fotografo, avevano già lavorato insieme qualche mese fa e si erano risentiti per programmare questo nuovo set ad inizio dicembre, nella settimana in cui la forte pioggia ha caratterizzato la città di Roma. Nonostante la pioggia, sono saliti sul terrazzo condominiale, ma quando le condizioni sono peggiorate e il temporale si è fatto più forte, hanno provato a ripararsi: lui è riuscito a farlo saltando da un muretto. Lei ci ha provato, ma è piombata su un lucernario di vetro che ha ceduto, è caduta nella tromba dell'ascensore ed è morta.