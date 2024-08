Mistero sulla Casilina, un ragazzo di 22 anni trovato riverso a terra in condizioni gravissime

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Mistero lungo la via Casilina, all'interno del territorio del comune di Alatri, provincia di Frosinone. Un ragazzo di 22 anni è stato trovato riverso a terra, privo di sensi e in condizioni gravissime. Soccorso, è stato trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Umberto I, dov'è attualmente ricoverato.

Sul posto, intorno alle 3 delle notte scorsa, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone, allertati in seguito a una segnalazione arrivata al 112, numero unico per le emergenze. Lungo la Casilina, al confine del comune di Alatri all'altezza dello svincolo per il centro commerciale Panorama, è stato trovato un ragazzo riverso a terra accanto a un motorino che con ogni probabilità stava guidando.

Il 22enne era privo di sensi ed è stato immediatamente visitato sul posto dagli operatori sanitari del 118 e trasferito d'urgenza prima al Pronto Soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone in codice e poi trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, dov'è attualmente ancora ricoverato. I medici lo hanno giudicato in pericolo di vita. La sua prognosi resta per il momento riservata.

In queste ore i carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona per tentare di ricostruire l'accaduto. Per il momento, però, i militari mantengono il più assoluto riserbo. Non è chiaro se il giovane mostrasse sul suo corpo i segni di un'aggressione oppure, al contrario, se l'ipotesi più plausibile sia quella di un malore improvviso che lo ha colpito quando era alla guida della sua motocicletta. Oppure, ancora, che il ragazzo sia stato sbalzato dalla moto in seguito a un incidente.