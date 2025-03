video suggerito

Litigano al bar sulla Casilina, 27enne colpito al collo con un coccio di bottiglia: aggressore in fuga Un ragazzo di 27 anni è stato colpito con un coccio di bottiglia da un uomo, non ancora identificato, in seguito a una lite avvenuta davanti un bar su via Casilina.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata ieri sera a Roma, in un bar su via Casilina. Un ragazzo di 27 anni è stato ferito da un uomo in strada a seguito di una violenta lite, forse scoppiata per eccessi legati all'alcol. Al culmine della discussione, l'aggressore è passato dalle parole ai fatti, prendendo un coccio di bottiglia e ferendo al collo il 27enne. Il ragazzo, ferito al collo, è stato trovato riverso in strada da polizia e soccorritori del 118, che subito ne hanno disposto il trasferimento al vicino ospedale Vannini in codice rosso. Nonostante le sue condizioni siano considerate gravi, non ha subito lesioni tali da essere considerato in pericolo di vita.

Lite sulla Casilina, aggressore in fuga

Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. Al momento dell'aggressore, fuggito subito dopo la colluttazione, non c'è nessuna traccia. L'uomo è scappato, non prestando soccorso al ferito, per evitare di essere arrestato e rispondere all'autorità giudiziaria. La sua identità al momento non è ancora nota: secondo quanto riferito dalla vittima, si tratterebbe di un uomo come lui di origine peruviana, ma che non aveva mai visto prima di allora. Non quindi una persona conosciuta dal 27enne, con il quale è scoppiata una discussione per motivi ancora da chiarire.

Indagini in corso

La vittima non è fortunatamente in pericolo di vita, e se la caverà con alcuni giorni di prognosi. Le indagini proseguono, con gli agenti che stanno ascoltando diversi testimoni in modo da identificare il prima possibile l'aggressore, ancora a piede libero. Da capire se sia un avventore abituale del bar, cosa che potrebbe restringere ancora di più il campo e farlo individuare il prima possibile.