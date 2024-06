video suggerito

Misterioso incendio al Circeo, distrutti otto mezzi per la raccolta rifiuti: indagini in corso Stando a quanto si apprende, l’incendio è scoppiato tra le 2 e le 3 in via della Pineta. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Terracina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Otto mezzi per la raccolta dei rifiuti, parcheggiati uno di fianco all'altro nell'autoparco comunale, sono stati distrutti dalle fiamme a San Felice Circeo. Stando a quanto si apprende, l'incendio è scoppiato tra le 2 e le 3 in via della Pineta. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco di Terracina, che hanno lavorato fino all'alba per spegnere il rogo.

Le indagini su quanto accaduto sono invece condotte dai carabinieri del nucleo operativo Radiomobile della compagnia di Terracina e dai militari della Stazione di San Felice Circeo. Per ora le cause dell'incendio non sono state ancora accertate.

"Rispetto a quanto avvenuto la scorsa notte confidiamo nell'operato degli investigatori e degli inquirenti, affinché venga fatta luce sull'incendio che ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nell'autoparco di via della Pineta", ha dichiarato il sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo.

Leggi anche Incendio in un negozio di vestiti a Piazza del Parlamento: strada chiusa e traffico nel centro storico

"Ringrazio, a nome di tutta la nostra amministrazione, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto riuscendo a circoscrivere e limitare i danni", ha aggiunto il primo cittadino.

Si legge in una nota diffusa dai vigili del fuoco: "Sul posto, in via della Pineta, la squadra territoriale VVF di Terracina, constatava la presenza di fiamme che stavano interessando diversi automezzi speciali, adibiti alla raccolta rifiuti, in un area circoscritta all'aperto. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento finalizzate a contenere l'incendio così da non provocare ulteriori danni. A seguito di tale evento risultano 8 automezzi coinvolti".

Non si segnala alcun ferito.