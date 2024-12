video suggerito

Minori bevono alcol in strada a Roma: i vigili urbani chiamano i genitori e li multano di 160 euro Quattro ragazzi minorenni sono stati sorpresi a bere in strada dai vigili urbani che, come da prassi, hanno chiamato i genitori e consegnato a loro il verbale con la multa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Sono oltre 700 gli illeciti accertati nel fine settimana appena passato dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti hanno controllato prevalentemente le zone del centro storico e quelle più frequentate dai giovani la sera, come San Lorenzo, Pigneto, Monti, Ponti Milvio e Trastevere. Sono circa cento le multe elevate non solo a esercizi commerciali che non sono stati trovati in regola con la normativa vigente, ma anche a persone trovate a bere in strada dopo le 23. La zona più colpita, ma anche una di quelle più frequentate la sera, è stata proprio Trastevere.

Tra i ragazzi multati per essere trovati a bere dopo le 23 di sera lungo la strada, anche quattro minorenni. Qui, come da prassi, sono stati chiamati i genitori: ed è a loro che è stato fatto il verbale di 160 euro per violazione dell'articolo 28 del regolamento di polizia urbana, che stabilisce il divieto "nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate," riguardo il "consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore". Il divieto vale dalle 23 alle 7 del mattino e riguarda non solo gli alcolici, ma anche le bevande consumate in bottiglie di vetro.

Oltre a loro, sono stati sanzionati anche una decina di minimarket trovati aperti oltre l'orario consentito, oltre a diversi locali per "occupazioni abusive di suolo pubblico, insegne non autorizzate e conferimento dei rifiuti non a norma". Sono invece un migliaio i veicoli controllati, e un centinaio i conducenti multati per eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza, a cui è stata sospesa la patente.