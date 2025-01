Minorenne pestato in strada per 20 euro a Centocelle: due denunce

video suggerito

Paura a Centocelle dove nella serata di ieri, domenica 5 gennaio 2025, un giovane minorenne è stato aggredito a Centocelle. I fatti sono avvenuti verso le ore 20 circa, mentre stava camminando lungo via delle Gardenie. In quel momento è stato avvicinato da due giovani che lui già conosceva, un ventenne e un quindicenne. I due lo hanno aggredito e colpito con un pugno in faccia, poi gli hanno rubato 20 euro in contanti che aveva con lui e si sono dati alla fuga. L'allarme è scattato poco dopo.

Paura a Centocelle, come sta il ragazzo picchiato e derubato

Come anticipato, l'allarme è scattato nella prima serata di ieri, domenica 5 gennaio 2025, quando uno studente minorenne è stato aggredito. In due, entrambi giovanissimi, lo hanno avvicinato e picchiato, poi gli hanno rubato 20 euro e sono scappati.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I, dove il ragazzo è stato accolto in codice giallo. Visitato e curato dai medici e dagli infermieri, è poi stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

Denunciati i due aggressori

Sul luogo dell'aggressione, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, in breve tempo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Roma Centocelle che hanno aperto le indagini. In breve tempo, ad appena qualche ora dall'aggressione, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei due giovani aggressori. Si tratta di due studenti, uno di 18 e l'altro di 15 anni, che sono stati riconosciuti anche dalla vittima tramite foto. Sono stati denunciati a piede libero, alla competente Autorità Giudiziaria, perché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.